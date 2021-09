Lady Gaga presenta nueva versión de disco

"Los invito a bailar con este álbum en celebración de los artistas jóvenes de todo el mundo. Artistas que ven el mundo, sienten el mundo y ponen ese sentimiento en algo más grande que todos nosotros: la música", declaró Lady Gaga en un comunicado acerca de una nueva versión de su reciente disco.

Dawn of Chromatica, una reinvención del sexto álbum de estudio de Gaga, Chromatica, es una producción ejecutiva de BloodPop y presenta nuevas colaboraciones y remezclas de las canciones Chromatica por parte de AG Cook, Arca, Ashnikko, Bree Runway, Charli XCX, Chester Lockhart, Clarence Clarity, COUCOU CHLOE, Dorian Electra, Doss, Jimmy Edgar, Lil Texas, LSDXOXO, Mood Killer, Mura Masa, Pabllo Vittar, Planningtorock, Rina Sawayama y Shygirl. Muchos de los artistas colaborativos se obtuvieron preguntando públicamente a los fanáticos a quién les gustaría ver en este proyecto. "Chromatica fue lanzado a principios de una pandemia global, una pizca de luz para muchos en una época oscura. Dawn of Chromatica es la banda sonora del amanecer después de esa larga noche, con las obras de algunos de los artistas más progresistas de todo el mundo. Dawn of Chromatica es una colaboración entre Gaga y artistas destacados", dijo BloodPop.