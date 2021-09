Muere ahogado en pileta niño de un año y siete meses

Un niño de un año y siete meses de edad murió ahogado en una pileta la tarde del pasado sábado en el municipio de Tlahualilo, Durango; se encontraba al cuidado de su abuelita.

La tragedia se registró cuando Socorro "NN", de 42 años de edad, cuidaba de su pequeño nieto identificado como Víctor Abraham, de la edad antes mencionada, mientras sus padres se encontraban trabajando.

Según los primeros reportes de las autoridades, ambos se encontraban en un domicilio ubicado sobre la calle Reforma de la colonia López Faudoa, y alrededor de las 17:30 horas, la mujer se durmió y al despertar no encontró a su nieto en la habitación, por lo que comenzó a buscarlo por toda la casa, hasta que salió al patio y lo vio flotando en la pileta.

De inmediato, Socorro sacó al menor del agua y por sus propios medios lo traslado hasta un consultorio médico particular ubicado en el sector Centro de Tlahualilo.

El pequeño Víctor Abraham fue revisado por la doctora, quien al percatarse de que no contaba con pulso, comenzó a aplicarle maniobras de resucitación, sin embargo, luego de varios intentos y de ver que no reaccionaba, declaró su muerte de manera formal y dio aviso a las autoridades correspondientes. Hasta el consultorio médico acudieron los elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), así como el agente del Ministerio Público, quienes a simple vista no le apreciaron huellas de violencia al niño.

Tras tomar la declaración de la abuelita, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor, con la que se determinará la causa formal del deceso.