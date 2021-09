Niño de 1 año pierde la vida en una pileta de Tlahualilo

Pequeño de 1 año muere ahogado en Tlahualilo, el niño se encontraba al cuidado de su abuelita cuando ésta dormito y al despertar lo encontró flotando en la pileta de agua de la casa.

La tragedia sucedió la tarde del sábado cuando Socorro, de 42 años de edad, cuidaba de su pequeño nieto, Víctor Abraham, de un 1 año y 7 meses de edad, mientras que sus padres se encontraban trabajando.

La mujer cuidaba del bebé en su domicilio ubicado sobre la calle Reforma, de la colonia López Faudoa, del municipio de Tlahualilo, cuando alrededor de las 17:30 horas dormitó y al despertar no encontró a su nieta en la habitación donde estaba, por lo que comenzó a buscarlo por toda la casa sin ubicarlo, salió al patio y fue en ese instante que lo vio flotando en la pileta del agua.

Rápidamente, Socorro sacó a su nieto del agua y por sus propios medios lo traslado hasta un consultorio particular ubicado en el sector Centro de Tlahualilo, donde el pequeño Víctor Abraham fue revisado por la doctora, quien al percatarse de que no contaba con pulso comenzó con las maniobras de resucitación, pero luego de varios intentos y ver que no reaccionaba declaró su muerte de manera formal y dio aviso a las autoridades.

Hasta el consultorio acudieron los agentes de la Policía Investigadora de Delitos, así como la gente del Ministerio Público, quienes a simple vista no le apreciaron huellas de violencia al cadáver del niño y tras tomar la declaración de la abuelita se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Semefo de la Vicefiscalía para la práctica de necropsia de rigor con la que se determinará la causa formal del deceso.

La carpeta de investigación quedó abierta por parte del agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Vida e Integridad Corporal, teniendo como primer línea de investigación una muerte derivada de asfixia por sumersión a consecuencia de un accidente doméstico.