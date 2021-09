Siria lanza un asalto a un enclave opositor tras fracaso de último acuerdo

El informante, que se encuentra en Deraa y pidió el anonimato, aseguró que esta última ofensiva está siendo la más violenta desde que comenzó el asedio y que las fuerzas gubernamentales lograron abatir a varios rebeldes sin precisar una cifra y destruir un depósito de munición de estos.

En el asalto, dijo, se están empleando tanques, fuego de artillería y lanzacohetes con el objetivo de romper las líneas de defensa de los combatientes opositores.

Añadió que el ataque comenzó después de que los rebeldes de este barrio, en el que se originó la revuelta contra el presidente Bachar al Asad en 2011, que rehusaban a entregar sus armas se negaran a abandonar la ciudad.

El acuerdo, tras varias semanas de negociaciones, había entrado en vigor el miércoles se rompió dos días después entre acusaciones cruzadas sobre el tema de la entrega de las armas y los mecanismos para hacerla efectiva.

En la tarde del sábado, los mediadores de Rusia, que apoya al presidente Al Asad y que en Deraa ha estado intentando lograr una rendición pactada de los rebeldes, habían dado un ultimátum de unas pocas horas para que aquellos combatientes que no quisieran entregar las armas abandonaran la ciudad.

Pusieron a su disposición varios autobuses para que fueran trasladados con garantías a la provincia noroccidental de Idlib, último bastión opositor en Siria, pero se negaron.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó en un comunicado que el avance del ejército sirio de la pasada noche fue repelido y que, tras ello, se intensificó el lanzamiento de proyectiles contra Deraa al Balad.

La ONG, con sede en el Reino Unido pero una amplia red de colaboradores sobre el terreno, aseguró que tras un periodo de calma en la madrugada del domingo se reinició el bombardeo del barrio con intensidad mientras se producían varios vuelos de reconocimiento sobre la zona.

Además de la entrega de armas, el Ejército sirio exigía a los rebeldes el exilio de la ciudad de algunos de sus combatientes, el establecimiento de varios puestos de control y la realización de inspecciones con el objeto de aumentar su control sobre la provincia de Deraa.

Deraa al Balad estuvo en manos de los rebeldes desde poco después del inicio de la revuelta contra Al Asad en 2011, que se originó en la ciudad y desde allí se extendió al resto de la nación, hasta que los opositores locales firmaron un pacto de rendición con mediación rusa en 2018.

#BREAKING#Syria Daraa: In the al-Blad neighborhood, 20 rockets were fired at the suspected buildings where Syrian rebels were found. Many casualties at the scene according to some reports. pic.twitter.com/LhH7IWcXmP