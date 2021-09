Un congresista republicano afirma que los talibanes impiden salida de aviones con estadounidenses

"Los talibanes los mantienen como rehenes por demandas en este momento", declaró el congresista Michael McCaul a la cadena Fox News.

"Esto realmente se está convirtiendo en una situación de rehenes en la que no permitirán que los ciudadanos estadounidenses se vayan hasta que logren el pleno reconocimiento de Estados Unidos", agregó McCaul, el principal republicano en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja.

Según el legislador, los aviones han estado en el aeropuerto de la ciudad de Mazar-i-Sharif, en el norte de ese país, "durante los últimos días".

McCaul aseguró que, pese a que se han autorizado esos vuelos, "los talibanes no los dejarán salir del aeropuerto".

Indicó que en las aeronaves viajarían ciudadanos estadounidenses e intérpretes afganos que permanecen en el país después de que EUA culminó la operación de evacuación y retiro de sus tropas, el pasado 30 de agosto.

Consultado sobre la amenaza terrorista que puede suponer Afganistán bajo control de los talibanes, el congresista opinó que la situación es "peor" a la de antes del 11 de septiembre de 2001, en alusión a los atentados orquestados por la organización terrorista Al Qaeda y en los que murieron cerca de 3,000 personas.

"Ahora están completamente armados con nuestras armas, nuestros helicópteros", apuntó el republicano, al advertir que incluso tienen dinero en efectivo estadounidense.

Por su parte, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, dijo a la cadena CNN que cerca de 100 estadounidenses permanecen en territorio afgano.

Klain señaló que se mantienen "en contacto" con los estadounidenses que han identificado y que esperan que en los "próximos días" los cataríes puedan reanudar plenamente los vuelos desde Kabul, la capital afgana.

"Si lo hacen, obviamente vamos a ver si los estadounidenses pueden ser parte de esos vuelos", agregó.

Además, ratificó el compromiso de Washington de ayudar a evacuar a los afganos solicitantes de los visados especiales de inmigración (SIV, en inglés), reservados para traductores e intérpretes que trabajaron con EUA.

