Fui a tope y no fue posible, enhorabuena por Max: Lewis Hamilton

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que este domingo cedió el liderato del Mundial de Fórmula Uno al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lo relegó al segundo puesto en el Gran Premio de Países Bajos, declaró en Zandvoort que fue "a tope, pero no fue posible", por lo que felicita al nuevo líder del campeonato.

"Vaya carrera y menuda afición, aquí; ha sido un fin de semana increíble", declaró Hamilton, de 36 años, nada más bajarse del coche en Zaanvoort, donde perdió el liderato en favor de Verstappen, de 23, que ahora comanda con 224 puntos y medio, tres más que él.

"Max (Verstappen) ha hecho un gran trabajo y sólo queda felicitarlo. Yo lo di absolutamente todo, he ido a tope; pero hoy ellos eran demasiado rápidos", comentó el astro inglés, que el año pasado igualó los siete títulos del alemán Michael Schumacher y que también detenta los récords históricos de victorias (99) y de 'poles' (101) en la Fórmula Uno.

"Lo he pasado muy bien aquí durante todo el fin de semana y quiero dar las gracias a los aficionados. Para nosotros ha sido muy difícil; ellos tenían esa ventaja sobre nosotros y no pudimos hacer nada", añadió el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage este domingo en el circuito construido sobre las dunas del Mar del Norte; en el que la F1 no corría desde 1985.

"A una vuelta, casi sin combustible, esta pista es increíble, es una de mis pistas favoritas; y ya tengo ganas de correr aquí el año próximo", declaró Hamilton este domingo tras acabar segundo en Zandvoort.