Belén Cuesta es criticada por interpretar a mujer 'trans' en La Casa de Papel

Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Jaime Lorente y Belén Cuesta han sido de los más aplaudidos, sin embargo, fue Cuesta quien generó opiniones divididas en redes sociales con su actuación.

Aplaudida por su manera de desempeñar su talento actoral en las escenas de acción, pero criticada por ser una mujer cisgénero (género de nacimiento) interpretando a una mujer transexual.

Múltiples seguidores de la serie se fueron contra los productores por no haber seleccionado a una mujer 'trans' para interpretar a una persona de la comunidad.

Mira que Belén Cuesta me gusta, pero que podían haber contratado a una actriz trans para interpretar a una mujer trans, también #LaCasaDePapel

Y la que hace de trans si no me equivoco es belen cuesta. Nadie dirá nada por qué no sea trans de verdad, como es amiga de los javis