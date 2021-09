Lorenza, una mujer mazahua que se hizo lagunera por adopción

Lorenza Barrera Martínez, originaria del poblado Santa María Canchesdá, del Estado de México, es una mujer mazahua de 76 años, pero desde los 22 llegó a Torreón en busca de mejores oportunidades de vida y creó raíces, pues aquí nacieron 5 de sus 8 hijos y ella sigue trabajando como comerciante ambulante.

Es lagunera por adopción. Cuenta Lorenza o María, como le decían los laguneros desde su llegada, que salió de su pueblo junto con su esposo porque les decían que por el norte podían vivir mejor, pero ha batallado mucho para sacar adelante sus hijos y comenzó pidiendo limosna en las calles del Centro de la ciudad.

Así pasaron varios años, ella pidiendo limosna para mantener a sus hijos y su esposo se empleaba de ayudante de albañil, pero él se aficionó a las bebidas embriagantes y la de la responsabilidad fue ella. Su esposo falleció hace ya 20 años. Lorenza es analfabeta y aunque en un tiempo una mujer intentó enseñarla, no logró aprender y hasta la fecha no sabe leer ni escribir, pero sí sabe matemáticas a su manera y no se equivoca en las cuentas cuando va a surtir su puesto de semillas y golosinas que tiene en la esquina de avenida Morelos y calle Cepeda, frente a la Plaza de Armas, o cuando da la feria de un billete.

Recuerda Lorenza que cuando creció su hijo mayor, le dijo que ya no pidiera limosna, que él trabajaría para mantenerla, pero ella sabía que tenía que llevar dinero para la comida de todos sus hijos y comenzó a vender semillas en una canasta, luego tuvo la suerte de conocer a un líder social que le preguntó dónde quería poner su puesto y ella escogió la esquina de Morelos y Cepeda desde hace ya muchos años, donde todavía trabaja.

Pese a lo dura que ha sido la vida con Lorenza, pues vive todavía en un jacal con piso de tierra en la colonia Antigua Aceitera, ella sonríe muy a menudo, dice estar contenta porque, “gracias a Dios saqué a mis hijos adelante, fueron a la escuela y casi todos trabajan en PASA”. Afirma que es de gran ayuda la pensión que recibe del Gobierno Federal, pues con eso surte su puesto y con lo que saca a diario es para comer y guardar algo para volver a surtir. Vende entre 200 y 250 pesos diarios. Cuando recibió pensión de 4 meses, poco más de 5 mil pesos, este año, pudo comprar su primer refrigerador que tiene en su jacal y ya puede guardar comida y leche para otros días.