La Selección Mexicana visita a Costa Rica en el octagonal de Concacaf

La Selección Mexicana buscará su segunda victoria en el octagonal de la Concacaf rumbo a Catar 2022 cuando visite hoy a Costa Rica en el estadio Nacional, en duelo que comenzará a las 18:00 horas y en el que el árbitro será el estadounidense Ismail Elfath.

México fue el único equipo que obtuvo la victoria en la primera jornada del octagonal, aunque sufrió hasta los últimos minutos para imponerse 2-1 a Jamaica, una selección que llegaba con múltiples bajas al partido del jueves en el Azteca.

Aunque fue amplio dominador del juego, el "Tri" apenas sacó los tres puntos con un gol de Henry Martín en el minuto 89; por su parte, los ticos debutaron con un empate sin goles en su visita a Panamá, partido en el que fue figura el arquero del Paris Saint-Germain Keylor Navas.

IMPORTANTES BAJAS

México, que ha batallado en los partidos recientes en el tema de la definición, no podrá contar con Raúl Jiménez, que tampoco recibió permiso de los "Wolves" para disputar los encuentros ante Costa Rica y Panamá, mientras que en la dirección técnica no estará Gerardo Martino, que no hizo el viaje para los duelos en Centroamérica debido a una operación por un desprendimiento de retina del ojo derecho. En su lugar estará el auxiliar Jorge Theiler.

Por otro lado, podría aparecer en el cuadro titular Jesús Manuel "Tecatito" Corona, quien es pieza importante en el esquema de Martino, y no estuvo en el duelo ante Jamaica porque tardó en reportar con el equipo.

HISTORIAL POSITIVO

En las últimas cinco eliminatorias mundialistas la Selección Mexicana tiene saldo de tres victorias, dos empates y una derrota visitando a los ticos.

Las victorias se dieron en los hexagonales previos a los Mundiales de 2006 por 2-1 y 2010 por 3-0; el otro triunfo fue en la fase de grupos previa al hexagonal del Mundial 2014 por 2-0.

Empataron a un tanto en el hexagonal para ir a Rusia 2018 y a cero goles para calificar a la justa de Corea-Japón 2002.

La derrota del "Tri" fue en el hexagonal rumbo al Mundial de Brasil 2014, cuando Costa Rica se impuso 2-1 y estuvo a punto de dejar fuera a México, pero Estados Unidos derrotó a Panamá, con lo que la Selección disputó el repechaje ante Nueva Zelanda.

ESPERAN DUELO DIFÍCIL

Jorge Theiler espera un partido complicado hoy ante los ticos.

"Sabemos que será un partido muy complicado, contra una Selección muy difícil, que siempre intenta jugar muy bien, y buscaremos afrontar el cotejo sabiendo lo que representa. Buscaremos hacer el mejor juego posible", mencionó el auxiliar técnico del "Tata" Martino.

Theiler dijo que cualquier eliminatoria es difícil, e insistió en que el duelo será complicado.

"Ante Jamaica fueron tres puntos muy importantes y Costa Rica va a ser un rival muy complicado, como los siete que enfrentaremos en este octagonal. No hay eliminatoria fácil en el mundo y en el camino al Mundial no habrá partidos simples, es por eso que todos los tomamos con la misma dificultad y mañana (hoy) no será la excepción. Nos gustaría ganar todo, pero serán juegos muy complicados", aseveró.

ANALIZAN ROTACIONES

Ante la gran actividad que han tenido algunos futbolistas que estuvieron en la Nations League, Copa Oro y Juegos Olímpicos, además de sus respectivos clubes y disputar tres duelos en siete días, Theiler dijo que analizarán cómo están los jugadores físicamente para que Martino decida quién jugará.

"Eso lo estamos analizando, son tres partidos en pocos días, el estado físico de los jugadores después del partido ante Jamaica. Veremos la formación que saltará al partido, estamos en contacto directo con Gerardo y él decidirá quién juega, pero tenemos todo en cuenta y eso definirá, porque son tres partidos en pocos días", comentó.

MÁS ACTIVIDAD

En los otros partidos del octagonal, Jamaica recibirá a Panamá, Honduras visitará a El Salvador y los Estados Unidos recibirán a Canadá, todos buscando su primera victoria.

3 MIL aficionados podrán asistir al partido de hoy, un 8.5 % de la capacidad del estadio.