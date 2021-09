El COVID-19 dispara las peticiones de apoyo en Durango

Debido a la pandemia y las consecuentes dificultades económicas que tuvieron las familias, se incrementaron casi al triple las solicitudes de apoyo ante la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno estatal durante el último año.

El titular de dicha Secretaría, Jaime Rivas Loaiza, informó que las familias duranguenses con peticiones que acudieron a la dependencia fueron más que en años anteriores a la emergencia sanitaria, "como al triple, se incrementó no dos sino más que dos veces".

Explicó que la salud también complicó la situación de las familias, "la demanda fue de cerca de 80 mil familias, antes hablábamos de 35, 40, se vio muy afectada su economía, el problema de su salud también es gasto y, al no tener ingreso y tener que cubrir el tema de salud, eso complicó y tuvieron que acudir a las instancias de gobierno", señaló.

El funcionario expuso que solicitan apoyo diverso ya que las necesidades son muchas. "Piden ya ahora todo tipo de apoyo, principalmente mejorar su condición y la calidad de su vivienda, eso implica techo, piso, agua, baño, cuarto adicional y ahora le agregan los programas como un calentador, una estufa y un tinaco", indicó.

Dijo que no se ha hecho una medición exacta sobre el incremento de la pobreza que dio a conocer el Coneval, "pero estamos por debajo de la media nacional, no se acentuó tanto en Durango pero no caminar al ritmo que llevábamos para nosotros no es retroceder es estancarnos y estancarse en un problema social no es bueno, hay que ir hacia adelante", advirtió.

Y es que, por más que se les apoye por parte de los gobiernos, si ellos no tienen el ingreso necesario, es complicado que salgan de esa condición. "Al no tener los recursos, al no haber ingresos en las familias, la propia familia tiene un problema y se está estancando", citó.

Rivas Loaiza dijo que en la actualidad se trabaja con ocho de los 14 programas que se tenían al inicio de la actual administración y se operan con recursos propios. "Los programas sociales son del estado, nosotros hemos apoyado con el recurso que nos autoriza el Congreso del Estado", enfatizó.

*Cerca de 800 mil familias han pedido apoyos desde que inició la pandemia.