Locatarios del Mercado Juárez en Torreón cuidan que no haya más peleas

Tras la riña registrada el pasado domingo 15 de agosto al interior del Mercado Juárez, los locatarios rijosos quedaron advertidos que podrían retirarles la concesión si reinciden.

Nora Angélica Encerrado Rodríguez, secretaria general de los locatarios de ese centro de abastos, informó que lo sucedido entre dos familias que tienen locales comerciales, fue del conocimiento de las autoridades municipales que hicieron un llamado a la cordura e incluso se les advirtió en forma directa, de las sanciones a las que se harían acreedoras en caso de volver a protagonizar otra pelea.

A CUIDAR EL MERCADO

"Este tipo de acciones no habla bien de nuestro mercado y nosotros también hicimos un llamado a todos los locatarios para que nos dediquemos a trabajar, pues ahora con las redes sociales, la gente se da cuenta de todo lo que sucede en cualquier parte y si hay peleas entre nosotros, pues ya no van a venir", dijo Nora Angélica tras esperar que ya eso haya pasado y no vuelva a repetirse.

Por otro lado, la dirigente de los locatarios dijo esperar que este mes se incrementen las ventas por motivo de las fiestas patrias y, por lo general, son los locales de venta de carrilleras, trajes de charro, vestidos y artículos con motivos de dichas fiestas, los que ven incrementadas sus ventas.

Recordó que el Mercado Juárez puede ser visitado por propios y extraños, ya que se encuentra de todo, desde fondas, fruterías, pescaderías, carnicerías, tortillería, yerberías, relojería y muchos otros artículos más a precios accesibles.

Son varias fondas, mencionó, reconocidas por los laguneros y visitantes, como lugares donde encuentran ricos y variados platillos, así como el famoso menudo todos los domingos por la mañana, por lo que reiteró la invitación para que lo visiten.