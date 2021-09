Ordenar el amor para sanar

Para que la vida de una persona funcione armoniosamente, hay que ver y analizar su árbol genealógico y poner orden en los sucesos del pasado para que afecten positivamente el presente, no basta con el amor, hay que poner orden, explica Norma Fájer Cruz, terapeuta sistémica familiar.

La técnica de las constelaciones familiares es útil para aquellas personas que desean sanar alguna situación pendiente con la madre, el padre o algún otro pariente.

Muchas veces, según Fájer Cruz y la técnica creada por Berth Hellinger, pensamos que el amor basta para tener relaciones armoniosas, pero este muchas veces impide que se respete una jerarquización que atrae el orden de las cosas.

"No basta que yo quiera mucho a mi madre, yo tengo que estar en el lugar de hija para que fluya el amor. Si yo, por el contrario, siendo hija estoy en un lugar de madre porque vi que a la mejor no cuidaron bien a mi mamá o que la veo chiquita, sí, yo la puedo ayudar, pero yo como hija voy a sufrir y a ella le voy a quitar la dignidad".

"Ahora, vivos y muertos estamos en el mismo plazo para las constelaciones. Hay gente que dice 'hace mucho que murió mi mamá', y la entierra y eso habla de la pertenencia. Hay gente que, por ejemplo, excluye una relación que no le gustó, que estuvo muy tóxica y dice 'no, fúchila, yo no quiero saber nada de eso'. Y eso es una exclusión, hay gente que hasta se refiere a la persona como "el difunto". Y repercute en que alguien más chico tomará su lugar, porque habla de las lealtades invisibles, de las dinámicas ocultas", comparte Fájer Cruz.

Esta técnica habla de las lealtades invisibles que crean las personas entre sus familiares y cómo afectan conforme avance el tiempo. Por ejemplo, una mujer con padres divorciados, inconscientemente puede crear una lealtad hacia su madre, desarrollando un rol que no le corresponde y así afectar su vida.

"Es como si dijeras 'yo me voy del lado de mamá y me acomodo como su esposo. Tomo el lugar que no me corresponde'. ¿Por qué? Porque yo le quiero ayudar, es un amor infantil, yo no le voy a ayudar para nada, pero en mi inconsciente yo voy a ser ese amor ciego, y crear ese desorden. Entonces ahí no fluye el amor, y entonces yo voy a generar más energía masculina, porque todos tenemos energía masculina y femenina, porque somos cincuenta por ciento mamá y cincuenta papá, pero todo lo que es excluible se genera más. Todo lo que yo excluyo, yo voy a generar más de eso".

"Entonces, si mamá excluye a mi padre, yo excluyo todo lo masculino. Porque yo vengo de mi padre. Ella me lo escogió y ella me lo quitó. Y así, yo voy a excluir todo lo masculino: si tengo hijos, si tengo novio, si tengo esposo. Es como si no los viera, como si nomás viera lo femenino. Y con esto, no estoy en orden y voy a sufrir. Y si yo me caso haz de cuenta que no estoy en mi familia actual porque sigo en la familia de origen, apoyando a mi madre como su esposo", resalta Norma Fájer.

CONSTELAR A MAMÁ PARA SANAR RELACIONES

Norma asegura que muchas personas se acercan a ella para hacer constelaciones familiares y así sanar los problemas en sus relaciones, sin embargo, primero es necesario sanar el primer vínculo con la madre.