Aplauden a Diego Luna por usar el lenguaje inclusivo

Mientras en su identificación, acta de nacimiento, fe de bautizo etc etc, siga apareciendo M o F los voy a seguir llamando como siempre. lenguaje inclusivo.... obligarme perro

AMM123

Hoy, 8:59 am

publicado por: JESUS MENA

A que juventud desenfrenada! ahora ya a sus ocurrencias las tiene uno que respetar si no, se sienten agredidos. Todo estonse da por la falta de educación, por no querer respetar reglas y normas hasta de la misma naturaleza y quieren imponer las propias y por tanto libertinaje que tienen que los hace ser así. He leído puras reglas que quieren imponer pero no he leído algo productivo que aporten a la educación, a la ciencia, a la economía a la tecnología para avances del país. Mientras se les siga haciendo caso a sus ideas, seguiremos así, como dice el dicho "Hacerle caso a un ignorante, es engrandecerlo" No caigamos en ello!

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0