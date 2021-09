Decisión y persistencia: cómo llegar al millón de suscriptores en YouTube

En sus palabras, Laura Tagle era la persona más tímida del mundo y nunca en su vida imaginó que sería youtuber y ganaría dinero por subir videos-tutoriales de uñas de acrílico a su canal.

Este proyecto sin pensarlo germinó hace más de seis años cuando ella y su esposo Carlos iniciaron un negocio donde vendían material para gente que buscaba aplicar uñas de acrílico y ahí mismo ofrecían cursos para poner estos materiales.

"Luego empecé a dar cursos de uñas porque no iban las maestras o renunciaban y entonces yo tuve que entrar al quite y así aprendí a poner uñas y a impartir cursos. Pero luego llegó un momento en el que cerramos las tiendas y dijimos pues tenemos que hacer algo y movernos y utilizar los recursos que tenemos".

"Y muchas alumnas que tuve me preguntaban que si les podía dar un curso, y como no teníamos un lugar yo decía pues no voy a ir de casa en casa y como mi marido es muy curioso y muy creativo, un día me dice que hay algo que se llama YouTube y me pregunta '¿por qué en lugar de hacer tantas veces el curso no hacemos videos y los subimos ahí?'", cuenta Tagle.

Y se hizo. La youtuber y su esposo empezaron por subir videos donde Laura explicaba cuál era el procedimiento para poner uñas y la decoración y poco a poco fueron ganando suscriptores en su canal, al principio de gente que los conocía y luego personas que se sumaron por lo diferente de su proyecto.

"Cuando nosotros empezamos los videos de uñas solamente las empresas hacían tutoriales, e incluso eran muy formales cuando hacían los videos. Y nuestra fórmula, mi esposo y yo, fue hacerlos más casual y en una ocasión mi esposo traía un dinosaurio, llamado Muecas y era muy pícaro y tenía un humor para niños y para adultos".

"Y luego los niños de las personas que veían los videos se empezaron a enganchar. Y creo que esa parte de hacer un video tutorial diferente a lo que estaban acostumbradas las personas que veían cosas así y pudieran ver los videos en compañía de sus hijos sin que ellos estuvieran insistiendo en quitar los videos fue lo que nos funcionó", recuerda Laura.

Gracias a que la comunidad de la lagunera se expandió mucho en esta red social, fue que se monetizaron los videos publicados.

"Mucha gente me pregunta '¿pero cómo ganas de YouTube?', y en realidad la red te paga centavos por la gente que ve los comerciales. Hay veces que te paga mucho menos y hay veces que no te paga nada. Te paga por las vistas de la gente que vio la publicidad".

"Nosotros al principio no ganamos nada, al principio gracias a nuestras familias que nos apoyaron pudimos darle para delante. Porque el plan iba en serio, íbamos a vivir de eso y lo teníamos muy claro", dice Laura.

Al principio los videos fueron sobre uñas y con el tiempo se sumaron también las manualidades, los retos y el día a día de la lagunera y su familia. Ser youtuber fue un plan de vida que decidió laura en compañía de su esposo Carlos y que siguen sumando en sus otras redes sociales.