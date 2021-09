Comerciantes aprovechan filas en vacunación antiCOVID en Gómez Palacio para vender sus productos

Gorditas al carbón, gorditas al horno, burritos, nieves, aguas, semillas, cacahuates y hasta cigarros fue la oferta de los comerciantes que aprovecharon la gran afluencia de personas en espera de ser vacunadas contra el COVID-19 en el estacionamiento de la ExpoFeria Gómez Palacio y permanecerán hasta el cierre de la jornada.

Faustino Enríquez y Concepción se instalaron frente al área de taquillas desde las 7 de la mañana de ayer y aseguran que la fila de jóvenes ya era larga. Para aprovechar la presencia de cientos de jóvenes que se congregaron desde el primer día de la jornada de vacunación colocaron en una mesa burritos de hielera, frituras y aguas frescas.

"Ya me habían dicho que siempre había mucha gente y en las mañanas casi no vemos comida, trajimos burritos, ya me había tocado a mí venir a vacunación y dije: bueno vamos a ir", compartió Faustino.

Aprovechando que las altas temperaturas y la sensación de bochorno que se registró durante gran parte de la mañana de este sábado hicieran lo suyo, Faustino llevó sus aguas de varios sabores: jamaica, coco, pepino con limón, horchata y tepache, las cuales conservó en grandes termos con bastante hielo para mantenerlas frescas y así saciar la sed de los asistentes que fácilmente llegaron a pasar más de cuatro horas en espera de su turno.

Pepino con limón y el tepache fueron los sabores más solicitados, este último quizá porque no es común. "El tepache es una bebida natural pero ya lo han satanizado mucho, no es alcohol, le das una fermentación leve, no tiene grados de alcohol, sería otro proceso".

Otros puestos improvisados se instalaron donde pudieron. Desde camionetas para ofrecer nieve de raspa, otros en medio de la banqueta colocaron sus asadores para preparar sus gorditas, otros más a bordo de sus triciclos para ofrecer sus gorditas de horno. Algunos pasaban incluso gritando "agua, agua", en sus hieleras para atender a las acaloradas personas que soportaron las altas temperaturas a la intemperie en espera de su turno.