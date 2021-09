Reportes de fiestas masivas se incrementan en Torreón

Un promedio de 47 llamadas por semana se reportan a Inspección y Verificación de Torreón, principalmente por fiestas en domicilios particulares con más de 15 personas, así como establecimientos que rebasan el aforo permitido.

"Sí se nos ha incrementado en cuestión de las llamadas, en un 15 por ciento", dijo Juan Antonio López González, director de Inspección y Verificación Municipal.

Aseguró que no se ha bajado la guardia desde que inició la pandemia por COVID-19 y que constantemente realizan el operativo Cero Tolerancia, que abarca viernes, sábado y parte del domingo, en los que se acude al llamado de la ciudadanía al número de emergencias 911, por lo que se llega tanto a domicilios particulares como a comercios, restaurantes y bares. "Pedimos que se acaten los aforos, que la gente comprenda que están prohibidos los eventos masivos y reuniones con más de 15 personas", comentó.

Señaló que se han mantenido al pendiente con los aforos y se han encontrado con salones y quintas con afluencia de menores de edad, así como domicilios particulares donde acuden más de 15 personas. Indicó que estos dos puntos serían los de mayor incidencia, especialmente en la población que ronda los 20 años.

Recientemente, el funcionario presentó su reporte sobre la primera mitad del año a los regidores del Cabildo de Torreón, integrantes de la comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil. Las revisiones del semestre arrojaron 89 dictámenes técnicos en establecimientos mercantiles más 439 actas por diversos motivos y 78 infracciones por limpieza, con un total de 1,891 locales visitados.

Se realizaron 118 acciones jurídicas por diversos reportes de problemas entre particulares y/o vecinos, lo que comprendió 12 audiencias y 19 actuaciones; se mantuvo vigilancia en 21 colonias y ejidos, donde acuden camiones materialistas; y se levantaron 16 actas por infracciones al reglamento.

Sumaron 114 clausuras a locales comerciales de todo giro durante los seis meses citados por irregularidades varias como no contar con licencia de funcionamiento, falta de licencia de construcción, no contar con licencia de alcoholes, venta de artículos robados, no respetar el horario y violación de sellos de clausura.