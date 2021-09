Transcurridos nueve días, continúa sin ser identificado hombre localizado en predio del ejido Pastor Rouaix

Continúan las instalaciones del Servicio Médico Forense ,el cadáver del hombre localizado el pasado 26 de agosto del presente año 2021 en los límites de un rancho ubicado en Gómez Palacio, de no ser identificado en las próximas horas podrá ser enviado a la fosa común

El hallazgo del cadáver se registró la tarde del pasado viernes, en un predio particular denominado “Rancho Ana”, ubicado en el ejido Pastor Rouaix.

Todo sucedió cuando el encargado del rancho realiza un recorrido por los límites del mismo y al llegar al área colindante con el “Rancho El Fénix” observó a un hombre tirado a la orilla, por lo que de inmediato se traslado hasta dicho tramo sin embargo al aproximarse se percató de que la persona no tenía vida, por lo que solicitó auxilio al 911.

El área fue resguardada hasta el arribo del gabinete de la Vicefiscalía Región Laguna. A simple vista los peritos le apreciaron al cadáver un golpe en la región costal izquierda y en la pierna derecha, además de sangrado en la cabeza, por lo que comenzaron la investigación del hallazgo como un homicidio.

Ya que entre las pertenencias del fallecido las autoridades no ubicaron alguna documentación, trasladaron el cadáver al Semefo en calidad de desconocido. Se trata de un hombre de tez morena, cabello corto y negro, de complexión delgada y 1.65 de estatura, no mayor a los 45 años de edad; el cual vestía pantalón de color café, atado a la cintura con un lazo de color blanco, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un indigente, de acuerdo con las prendas de vestir que portaba.