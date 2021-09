Alistan festival de cine para sierra duranguense

Buscando llegar a los lugares donde los políticos no se toman las fotos, pero que tienen una riqueza cultura necesaria de atender, la Sierra O'dam de Durango, será sede durante octubre de un festival de cine.

Todo el mes, con funciones de miércoles a domingo en distintas localidades, se realizará la primera parte del tercer Festival de Nuevo Cine Mexicano de Durango.

Lugares como Gavilanes, Las Papas y La Ventana, dentro del municipio de El Mezquital, no sólo tendrán exhibiciones cinematográficas, sino también conversatorios y talleres con el objetivo de que los mismos pobladores realicen sus cortometrajes.

Todo dependerá, aclara Selene Galindo, coordinadora del circuito de la Sierra del Festival, de las condiciones sanitarias que existan en el momento.

"Durango juega mucho con la etiqueta del cine, de ser la tierra del cine, se ha explotado como turismo y hay una escuela, pero no hay difusión del cine en la sierra", indica la también antropóloga.

"Es un espacio, éste, que estamos construyendo, hay chicos de la sierra que están comenzando a hacer cine, yo soy de O'dam, de la sierra, si hubiera tenido la oportunidad de estudiar cine lo hubiera hecho ahí sin duda, ahora desde el festival queremos hacer algo", añade.

La programación aún se está conformando, pues será la misma que se proyecte en la capital duranguense, pero en noviembre, donde el coordinador es Christian Sida, quien ya tiene experiencia en el ramo al dirigir ediciones anteriores del extinto Festival de Cine Mexicano

"En la sierra somos 44 mil hablantes según el último censo, así que por ahora sólo llegaremos a una mínima parte, es una primera etapa", destaca Galindo, de 28 años.

El tercer Festival de Nuevo Cine Mexicano de Durango se realizará en la capital únicamente del 25 al 28 de noviembre.

Por ahora se tiene confirmada la participación de "Fauna", reciente filme de Nicolás Pereda, protagonizada por Gabino Rodríguez, así como una retrospectiva de la escritora Laura Santullo, autora de las cintas "Desierto adentro", "La zona", "Un monstruo de mil cabezas" y "La demora".

El Festival fue uno de los 32 proyectos diseminados en la República, que obtuvo apoyo dentro de la convocatoria de formación de públicos y exhibición de cine mexicano del programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE).

"Creo es lamentable que el cine mexicano no se vea en México, cuando mayoritariamente es financiado por los impuestos, por sentido común debería llegar a escuelas, cineclubes, porque hay buen cine que no se ve", dice por su parte Sida.

"Mucha gente no tiene acceso a él, no llega a Durango ni el comercial, ni el de autor, luego pregunto por qué no y contestan (distribuidores) que por qué no se ve, pero si no llega, cómo la gente puede hacerlo, ahora aquí es ver cómo se enlaza con comunidades en la sierra", rescata.