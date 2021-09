Antonio Mauri prepara su regreso a la actuación con la serie Mariachis

Antonio Mauri, sometido a un doble trasplante de pulmón, prepara su regreso a la actuación con la serie Mariachis, cuya grabación arranca el mes próximo.

El histrión de Por amar sin ley y La malquerida egresó en febrero de un hospital estadounidense, donde en junio de 2020 ingresó por complicaciones de COVID-19. Fue puesto en coma por cuatro meses y luego sometido a la operación.

El proyecto, una comedia familiar producida por Hippo Entertainment, de la cual es socio junto con su hijo, para HBO.

"De repente se da esta necesidad de incorporarse a la rutina que se tenía, a veces he querido irme rápido y he tenido que frenar. Desde antes de enfermarme, Toño (su hijo) y yo habíamos trabajado fuerte, y cuando pasó todo esto, él tomó el mando. (Actuar) es una de mis metas y tengo esta oportunidad para trabajar una parte y me permita adaptarme a esta nueva etapa", expresa.

Su participación, recuerda, estaba desde que se realizó el piloto. En el elenco se contempla a Consuelo Duval, Vadhir Derbez y Natalia Jiménez.

"Lo mío es un personaje pequeño, llevo un rol que prácticamente es incluido en todo el desarrollo, pero es totalmente independiente, no tiene que ver directamente con Toño, que también estará", subraya.

Mauri ha evolucionado favorablemente desde que fue dado de alta. Sigue con el proceso de rehabilitación que incluye medicamentos y nebulizaciones, por lo que ya camina mejor y hace varias cosas sin ayuda. Pesa actualmente 56 kilos.

Pero todo eso no quita que sea vulnerable. El mes pasado presentó fiebre y acudió al hospital donde lo operaron y diagnosticaron una bacteria estomacal que se curó con medicamentos.

"Luego tuve una bacteria en pulmones, que es una que ya tenía desde antes y que todos tenemos, pero no a todos se le manifiesta, pero también se trató con medicamento. Esta semana ya tuve la tercera dosis de vacuna y me siento muy bien", detalla.

Ahora revisa el libro en el que narrará su vida durante los últimos meses.

"Es un testimonio contando mi experiencia. También quiero hacer algo más, no una película, pero sí algo visual que permita ver mi caso de cómo sucedió en momentos como el coma".