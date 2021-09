Aplauden a Diego Luna por usar lenguaje inclusivo en entrevista

Voyerista

Hoy, 2:13 pm

publicado por: Manuel Morales Alvarez

pues a mí me parece que el idioma no incluye, lo que incluye son los hechos. Por ejemplo: aquí sobre todos los chairo salen a descalificar e insultar a todos los que no piensan como ellos y eso pues obviamente no es una inclusión, cualquier integrante de cualquier colectivo de hoy se molesta e insulta a quien piensa diferente por lo tanto solicitar inclusión en mi opinión se demuestra con hechos no con palabras! inclusión

replyresponder thumb_up 1 thumb_down 0