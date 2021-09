Ser un gigante entre enanos, no vale la pena: DT de Costa Rica previo al partido con México

La Selección Nacional llegó a Costa Rica desde donde ha venido una nueva advertencia de lo que se avecina en la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Qatar 2022. Sobre todo después de lo ocurrido en la primera jornada del octagonal en al que si bien México venció a Jamaica, dejó muchas dudas al sufrir tanto para obtener una victoria en el Estadio Azteca, y en la que además Estados Unidos apenas empató en El Salvador, Costa Rica en Panamá y Honduras ante Canadá.

"(Esos marcadores) son un fiel reflejo de lo que ocurrirá en adelante. Habrá resultados que la gente no crea que van a ocurrir porque hay equipos que sin tener mucho nombre tiene ganas de hacer las cosas correctamente", comentó Luis Fernando Suárez, técnico de Costa Rica para Azteca Deportes.

Por eso dice, que ni cree en Gigantes de la Zona ni en clasificaciones caminando: "Hay favoritos, pero me parece que no es como la gente dice, que México o Estados Unidos estén clasificados. Es necesario resaltar el trabajo de los demás... Ser un gigante entre enanos, no vale la pena",

Y en algo coinciden desde México. Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, asegura que la mayoría de los encuentros en el octagonal tendrán un alto grado de dificultad. "No hay ningún proceso clasificatorio a un Mundial que sea sencillo y el reflejo de ayer [jueves] es lo complicado que será para cualquier equipo", declaró. El segundo juego de México en el octagonal puede ser uno de esos dolores de cabeza de los que advierte Suárez.

Martino, 21 días en reposo luego de cirugía ocular

Gerardo Martino fue operado con éxito de un desprendimiento de retina que tuvo en el ojo derecho. Su recuperación tardará aproximadamente 21 días, por lo que no podrá estar en los próximos dos encuentros del conjunto tricolor.

Sustituto

El argentino Jorge Theiler será quien dirija al Tricolor en ausencia de Gerardo Martino.

Superior

México no pierde con los ticos en un duelo eliminatorio desde 2013, en San José.