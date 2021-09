¿Luisito Comunica recibió pago para promover buena imagen de Venezuela?; lo critican en redes

Y es que la celebridad de internet es uno de los creadores de contenido más famosos del mundo, con más de 300 millones de suscriptores que lo siguen en su canal de YouTube donde comparte videos de sus viajes a diferentes partes del país y del mundo.

Sin embargo, en redes sociales aseguran que le pagaron para visitar Venezuela, por lo que internautas lo han acusado de comunista, al señalar que su viaje a este país fue financiado por su gobierno, con tal de dar a conocer una cara que no representa las precariedades que sufre su población por el régimen de Nicolás Maduro.

Tras estas acusaciones, Luisito Comunica escribió en su cuenta de Twitter: “He leído que mucha gente cree que me pagaron por ir a Venezuela. En verdad; no es broma”, señaló en el tuit.

Posteriormente mencionó que se habían “filtrado” unas fotografías suyas donde se demuestra que es “Luisito Comunista” debido a este viaje, a lo cual respondió que se trata de un chiste iniciado por él mismo hace unos meses en redes.

“Incluso se ‘filtraron’ unas imágenes que demuestran que soy ‘Luisito Comunista’, jajajaja. No mam…, ese chiste yo mismo lo subí hace meses a mis redes. Dejen de decir boludeces”, arremetió en la red social del pajarito.

