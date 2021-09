Llueven felicitaciones por los 38 años de Club Santos Laguna 

Poco tiempo, mucha historia, es el lema que acompaña al Club Santos Laguna a 38 años de su creación, en los cuales ha conseguido la máxima gloria en la Liga Mexicana de Futbol de Primera División en seis ocasiones.

Con motivo de su aniversario, a través de redes sociales han sido publicados muchos mensajes dedicados a los Guerreros, donde destacan exjugadores y entrenadores como Fernando “Tano” Ortiz, Juan Flores, Jonathan Orozco y Fernando Quirarte, director técnico que hizo campeón al equipo en el Torneo Verano 2001.

También, el exportero y “Guerrero Inmortal'', Oswaldo Sánchez, se pronunció sobre esta fecha especial para los Albiverdes.

“Hoy celebraremos el aniversario de un club y afición asombrosa que me enseñó a quererlos. Tuve la fortuna de ser multicampeón con ustedes, me enseñaron muchas cosas, me ayudaron a seguir creciendo como deportista y como hombre ¡Gracias por todo!”.

Por su parte, el presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, también se sumó a dedicar un mensaje al club al que llegó como dirigente en el año 2006; obtuvo cuatro campeonatos Liga MX (2008, 2012, 2015 y 2018), una Copa MX en 2014 y un Campeón de Campeones en la Temporada 2014-2015.

“A [email protected] quieres han soñado, ilusionado, aportado y construido en la historia del gran @clubsantos FELICIDADES!! 38 años y hoy más que nunca Todos estamos llamados a ser Santos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aquí te compartimos más mensajes dedicados a Club Santos Laguna en su 38 aniversario:

⚔ ¡Pero que elegancia para felicitarnos! En portugués y con todo y balón de oro. ¡Obrigado, Matheus! #ModoGuerrero⚔ pic.twitter.com/PLICSslN48 — Club Santos (@ClubSantos) September 4, 2021