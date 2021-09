Emika Games, desarrollador de videojuegos, se retira del mundo gamer

El mundo de los videojuegos es de los más competidos. Cada semana aparecen nuevos títulos dispuestos a ganar la atención de los jugadores. Los grandes estudios cuentan con el presupuesto para hacer lanzamientos impresionantes, pero también existen los desarrolladores independientes que buscan convertirse en el nuevo éxito de la temporada. Casi nadie lo consigue, lo que es más, algunos se llevan una mala experiencia como Emika Games que, tras registrar cientos de reembolsos, ha decidido dejar la industria gamer.

Emika Games, quien también es conocido como Alexander Reshetnikov, afirmó que estaba contemplando la posibilidad de dejar el desarrollo "por un tiempo indefinido" después de afirmar que varios usuarios de Steam abusaron del sistema de reembolso de dos horas de la tienda para devolver su último lanzamiento: Summer of '58.

A través de cuenta de Twitter el desarrollador independiente explicó que Summer of '58 estaba siendo reembolsado por "una gran cantidad" de jugadores en Steam, eso a pesar de obtener críticas positivas. Entonces ¿qué es lo que estaba sucediendo?

Lo que pasó es que el título de terror no retaba a los jugadores por más de dos horas. Cuando los gamers concluían el juego, recurrían a la política de Steam que afirma que es posible devolverlo, y obtener un reembolso, si han pasado menos de dos horas después de la compra.

"Puedes solicitar un reembolso por casi cualquier compra en Steam, por cualquier motivo. Tal vez tu PC no cumpla con los requisitos de hardware; tal vez compraste un juego por error; tal vez jugaste el título durante una hora y simplemente no me gusta", se lee en la Política de reembolso de Steam.

Así, si bien Summer of '58 ha logrado una calificación "muy positiva" en Steam desde su lanzamiento el 21 de julio de 2021, con el 88% de las casi 300 reseñas del título alabando el juego, la realidad es que no fueron buenas noticias para el desarrollador que decidió denunciar que los gamers estaba abusando de las condiciones, sobre todo porque había disfrutado y completado el título.

Renunciar a un sueño

A pesar de que los gamers se mostraron contentos con el juego, las críticas positivas no sirven para pagar las cuentas y, como el desarrollador tuvo que regresar la mayor parte de lo que había ganado, es probable que tenga que renunciar a sus sueños.

Emika dijo que no ha ganado suficiente dinero como para seguir adelante con su próximo proyecto, From Day To Day. "El hecho es que mi juego Summer of '58 no alcanza las 2 horas de tiempo de juego según los estándares de Steam. Debido a esto, he recibido una gran cantidad de devoluciones del juego, incluso con críticas positivas, y no he ganado lo suficiente para crear un nuevo juego", dijo Emika.

No obstante, tras las denuncias del desarrollador, se dio a conocer que cualquier persona que abuse del sistema tendrá prohibido reclamar reembolsos en el futuro pues "los reembolsos están diseñados para eliminar el riesgo de comprar títulos en Steam, no como una forma de obtener juegos gratis".

Además, Emika ha recibido muchas muestras de apoyo en las redes sociales, por lo que dijo que podría reconsiderar su pausa en el mundo gamer, pero advirtió que su próximo título no tendrá final y que los escenarios y retos serán prolongados artificialmente para que los jugadores no se aburran al final y garantice que se queden al menos dos horas.

"No me ofenden esas personas que devolvieron el juego porque no les gustó o por problemas técnicos, pero si una persona pasó hasta el final y devolvió el juego, se puede comparar con el hecho de que se comieron todos los pedazos de pizza, pero al final dicen no me gustó, y acabo por devolver la caja".