Van 2 semanas sin vacunas en Torreón

Hace dos semanas que está suspendida la vacunación contra el COVID-19 en Torreón. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI en La Laguna de Coahuila, Juan Pérez Ortega señaló que no han llegado vacunas para personas rezagadas ni tampoco primeras dosis para el grupo de edad de los 18 a 29 años que se estima son más de 100 mil personas.

"Yo creo que la vacuna súper urge porque ya lo hemos visto, sí ha sido efectiva la vacuna y lo vemos en la ocupación hospitalaria y en la mortalidad que afortunadamente han disminuido. La vacuna ha sido de mucha utilidad, por eso lo digo así, súper urge que se empiece a vacunar a los jóvenes", apuntó.

El funcionario dijo que esta semana y a través de una reunión virtual que se realiza en el estado de forma diaria, el coronel y director del Hospital Militar Regional, Juan José Díaz mencionó que aún no había biológicos para esta ciudad.

"En una reunión que se lleva a cabo todos los días a nivel estatal, mencionaba el coordinador, (de la logística de vacunación) el doctor Díaz que simplemente no ha llegado, que no hay vacuna incluso en varios estados del país y bueno, pues como lo he mencionado otra veces, al final de cuentas por Bienestar, el área del Ejército o por el ámbito federal es donde nosotros tenemos que recibir la información", indicó.

Las últimas vacunas que se aplicaron en Torreón fueron del 16 al 19 de agosto. Se administraron 9 mil 490 biológicos de AstraZeneca a personas rezagadas de los rangos de edad de 40 a 49 años y de 50 a 59 años. Las sedes fueron la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) y el Hospital General, ambas en modalidad peatonal.

Dado que las vacunas se agotaron, la delegada regional de Bienestar Social, Cintia Cuevas Sánchez indicó que las personas que seguían en rezago, incluyendo a los grupos de 60 y más, tendrían que esperar a que se lance una nueva convocatoria.

Sobre la población de 18 a 29 años de edad, la funcionaria solo ha dicho que aún no hay novedades.

En La Laguna de Coahuila, el último reporte de la Secretaría de Salud del estado fue de al menos 19 mil 526 personas de 18 a 29 años que ya recibieron la primera dosis anticovid. En esta región, la inoculación a este sector poblacional únicamente ha llegado al municipio de Matamoros mientras el resto siguen en espera. Son Torreón y Viesca de la Jurisdicción Sanitaria VI así como San Pedro de las Colonias y Francisco I. Madero de la Jurisdicción VII.

Vacunación es clave

Importancia de la vacuna. *Según la OMS, en cada una de las vacunas autorizadas se ha demostrado la seguridad y la eficacia como protección de las personas de los riesgos sumamente graves asociados al COVID-19, que incluyen la muerte, la hospitalización y la enfermedad grave. *A Coahuila han arribado vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y CanSino. En La Laguna la población vacunable es de 752 mil 790 habitantes, de los cuales 444 mil 147 ya tienen la primera dosis.