Lozano quiere volver a la selección uruguaya

- Recuperado físicamente de la terrible lesión que lo alejó un año de las canchas de futbol y con las eliminatorias rumbo a Catar 2022 en pleno apogeo, el volante uruguayo de Santos Laguna, Brian Lozano, piensa regresar pronto a la Celeste.

"La Selección es algo que me mueve mucho" confesó el "Huevo" al hablar de su país, que empató el jueves pasado en Lima frente a Perú, dentro de las clasificatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo del próximo año.

El talentoso mediocampista charrúa, sabe que primero debe recuperar el ritmo futbolístico que lo llevó a la convocatoria del técnico Óscar Washington Tabárez, concentrándose primeramente con los Guerreros.

"Lo principal y lo que tengo que hacer, es tener un buen desempeño con Santos, porque sí se dan los resultados y en lo individual me va bien, van a echar el ojo y así puedo volver a la Selección, pero para eso hay que trabajar y enfocarme en el equipo" expresó.

El próximo viernes, retornarán a la actividad de la Liga MX, visitando a los Xolos, mientras que en 10 días, disputarán en Estados Unidos, la semifinal de la naciente Leagues Cup, para lo cual el sudamericano se prepara para esos compromisos.

"El clasificar a la Liguilla es lo primordial, pero para eso no podemos adelantarnos, tenemos que ir partido a partido. Con respecto a la Leagues Cup, la verdad que es un torneo muy importante, un torneo internacional que tenemos que afrontar con mucha responsabilidad… dimos un golpe de autoridad frente a Orlando City. Ahora contra Seattle será un duelo muy difícil, pero antes tenemos que pensar en el partido contra Tijuana" aseveró.

Cabe recordar que la semana pasada ante los Bravos de Juárez, "El Huevo" volvió a la titularidad, luego de 17 meses de no hacerlo. La última vez que lo hizo, fue en el Corona contra Necaxa en la jornada 10 del Clausura 2020.

"Volver a jugar de titular en el Estadio Corona después de 17 meses fue una satisfacción muy grande para mí. Obviamente muy agradecido con el apoyo de todos mis compañeros, del cuerpo técnico, de toda la gente que rodea al club, de la afición que siempre me ha brindado su apoyo" confesó del duelo ante los fronterizos.

Y es que Brian Lozano, fue el tercer futbolista con mayor cantidad de pases acertados en el tercer cuarto de cancha en la jornada 7, con un total de 29.

Pero además apuntó: "Todavía me queda mucho por mejorar, es normal que quizás ahora no voy a estar al nivel que tenía antes de lesionarme, pero confío mucho en que trabajando voy a ir de menos a más, y recuperando ese nivel e intensidad que siempre me ha caracterizado".

También indicó que tuvo sensaciones encontradas, porque el último partido que le tocó jugar en la Comarca fue en marzo de 2020, antes de la lesión, cuando arrancó la pandemia y fue con el estadio cerrado y no le pudieron regalar esa última victoria a los seguidores.

"En el momento en el que me tocó salir a calentar, miré todo alrededor y la gente apoyándome. Lo disfruté, porque primero que nada ganó el equipo, que era lo más importante, más porque veníamos de muchos empates consecutivos. Muy contento de haber vuelto a jugar en nuestra cancha y con nuestra gente".