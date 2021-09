Paulo Londra sigue en batalla legal

El cantante argentino, Paulo Londra, hizo explotar las redes sociales luego de que una revista estadounidense musical hizo el anuncio en el que aseguraba que un juez había dictaminado que el artista de trap no tenía más la obligación de grabar con Big Ligas, la disquera que ayudó a cofundar.

Pero momentos después Billboard eliminó el tuit, generando confusión entre los fans del intérprete de "Tal Vez", aunque momentos después la revista aclaró la situación.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN LEGAL DE PAULO LONDRA?

Paulo Londra no ha podido lanzar música nueva desde el 2019, esto debido al conflicto legal que tiene con Big Ligas, de acuerdo a la información de Billboard, Londra había conseguido una importante victoria después de que un juez decidió que el cantante ya no tiene más obligaciones discográficas con el sello que cofundó con los productores colombianos Cristian Salazar, quien es conocido como Kristo y Daniel Oviedo, conocido como Ovy On The Drums, encargado de grandes éxitos del género urbano como el tema "Tusa" de Karol G.

Sin embargo, luego de que la revista eliminó la publicación, horas más tarde regresaron para aclarar la situación, dando a conocer que: "Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera adicional", lo que quiere decir que se pidió una nueva revisión sobre la finalización del contrato que firmaron ambas partes en 2018, pero Londra aun está obligado por el memorandum.

Aunque el caso de Paulo Londra tendrá que seguir en la corte, el cantante dio un gran paso, el cual el mismo aplaudió en su cuenta de Instagram.

"Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco", señaló el intérprete de "Adán y Eva"

Londra no el único que ha pasado por esta situación, otras estrellas de la música como Jojo y Kesha, se vieron obligadas a no poder lanzar nueva música, incluso Jojo tuvo que regrabar sus primeros dos discos, ya que no tenía derecho a su propia música.

FANS REACCIONAN

Los fans de Londra han estado esperando que el cantante pueda liberarse de ese contrato para poder disfrutar de nueva música, generando el hashtag #FreePaulo, muy similar al del movimiento #FreeBritney, incluso J Balvin felicitó en sus redes a Paulo por su supuesta liberación.