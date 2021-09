Lagunero pasa de cantar en camiones a ser un éxito en las plataformas

La Comarca Lagunera sigue siendo semillero de grandes talentos musicales y ahora viene otro que ya está dando de qué hablar.

Oriundo de Lerdo, Durango, Valerio Gaytán está siguiendo los pasos de Los Dos Carnales, ya que gracias a sus composiciones y su estilo norteño llamó la atención de la disquera Remex Music, la cual lo incluyó en sus filas.

Valerio visitó el foro de SigloTV para interpretar varios de sus temas y hablar de su trayectoria.

"Soy un chavo de 19 años que empezó desde lo más bajo. Inicié cantando a los 10 años en el kínder, luego ya en la secundaria andaba cantando en los camiones y las cantinas hasta que se fijó en mí Remex Music.

"Nunca he sido pobre ni rico, pero yo quería ganar mi dinerito. Quería comprarme una camisa o salir con mis amigos y entonces se me ocurrió sacar dinero del talento que tenía", comentó.

Con su inseparable tejana, el chico reveló que en un principio se avergonzaba al subirse a los autobuses para tratar de que la gente le diera unas monedas.

"La mejor escuela de un artista es la calle y es muy cierto. Cuando me subía a los buses me daba vergüenza. Andaba con el uniforme de la escuela, saludaba a la gente y luego cantaba. Me daban monedas de 5 o 10 pesos, como me veían chiquillo ahí, pues me apoyaban".

Además de reunir dinero para sus salidas o ropa, Gaytán compartió que ahorró para poder comprarse un instrumento que anhelaba.

"Yo quería un bajo sexto, pero pues están bien caros. No podía decirle a mi papá 'cómprame uno', así que pude juntar tres mil pesos y ya lo demás sí me lo puso él; costó siete mil".

Admirador de artistas como José José o Chalino Sánchez, Valerio dio a conocer que su gran oportunidad llegó cuando formó parte de un proyecto regiomontano.

"Fui a un reality show a Monterrey, donde canté con Leandro Ríos en un videoclip. De ahí la gente me identificó. El video tiene 5 millones de vistas. Luego por mi cuenta hice un TikTok donde canté un tema mío que se llama Me cansé de esperarte; este rebasó los 7 millones de visualizaciones. Todo eso generó que llamara la atención de Remex, empresa con la que vienen bastantes proyectos".

Gracias a su talento, Gaytán se está abriendo camino, ya que, según anunció, prepara más colaboraciones que pronto saldrán.

"Vienen duetos muy padres con Edwin Luna, Luis y Julián y con 'El Mimoso'. Esperen más sorpresas de este servidor".

En la charla, Gaytán se comprometió a conservar la sencillez, ya que es la base de todo éxito en cualquier profesional.

"Trato de contestar todos los mensajes que me mandan a mis redes. A veces me tardo porque ando grabando o haciendo otras cosas".

Por último, el lagunero comentó que él les canta a los dolidos. "Yo canto pura música para gente dolida, para gente a la que le gusta el ped…", aunque aclaró que él no está sufriendo ningún desamor por ahora.