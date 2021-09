Diana Ross lanza nuevo sencillo de su próximo disco, Thank You

If the World Just Danced es el nuevo sencillo del nuevo álbum de Diana Ross titulado Thank You.

De acuerdo con un comunicado, el disco está lleno de, "canciones increíbles" que se lanzarán el próximo 5 de noviembre a través de Decca Records. "Dejen que todos se diviertan. Alegría, alegría, alegría es la respuesta. Cuando bailas solo hay amor en la vida", dice Diana Ross en la misiva. Sólo hay una artista en el mundo que ha definido una generación de música y cultura popular y ha tocado el corazón de la humanidad. A Diana se le ha llamado pionera, líder, icono y leyenda. La canción principal de su próximo álbum, Thank You, fue lanzada este verano como una voz de gratitud y dedicación personal a sus fans a lo largo de los años. La Sra. Ross coescribió y seleccionó cada canción del álbum con un mensaje de agradecimiento. "Cuando bailas, el mundo baila", añadió la cantante.