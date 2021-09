Giovanni Medina busca quitarle el apellido de Ninel Conde a su hijo

La fuga de Larry Ramos no sólo trajo consecuencias a su situación legal, sino que también podría estar afectando a Ninel Conde.

Aunque los abogados de la actriz han declarado que está libre de sospechas, el padre de su hijo Giovanni Medina, podría aprovechar la situación dentro de la batalla legar que han tenido por la custodia del niño.

El día de ayer, el conductor Gustavo Adolfo Infante, reveló por medio de un audio y mensajes que Ninel Conde dice estar herida por las acciones que recientemente realizó Ramos, dando por terminada su relación, así como también reveló que Medina ya esta tomando acciones tras la fuga de este.

El periodista contó que, a través de una conversación que mantuvo con Medina por mensajes, le compartió que está intentando quitarle el apellido de Ninel.

"Estoy en condiciones de decirles que me comuniqué con Giovanni Medina y dice que ella tiene que resolver sus asuntos, que tiene más de dos años que no la ve, pero me adelanta, 'estaré buscando quitarle el apellido de Ninel'".

Por otro lado, el padre del hijo de la cantante asegura que ella no ha cumplido con sus responsabilidades como madre, dado que ha expuesto al menor a cosas que no tendría porque vivir.

"Ser padre o madre conlleva una responsabilidad de nuestros actos en protección de ellos y ella lo ha expuesto, situación que no puedo permitir".

El empresario finalizó explicando que el menos también quiere deslindarse de manera absoluta de su madre. Ninel Conde no ha respondido a las palabras de Medina.