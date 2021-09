Park Seo Joon, estrella de K-dramas, llega a The Marvels con Brie Larson

Este viernes, finalmente se confirmó el fichaje del actor Park Seo Joon en el Universo Cinematográfico de Marvel junto a Brie Larson para su próxima película, The Marvels.

Así lo dio a conocer la agencia Awesome ENT que representa al histrión surcoreano, a través de un comunicado después de que Joon fuera visto en el aeropuerto de Incheon en Corea del Sur con destino a la ciudad de Los Ángeles, EUA.

Y es que el protagonista de dramas coreanos como Itaewon Class y What’s Wrong With Secretary Kim tomó un vuelo hacia California para comenzar a grabar su participación en The Marvels, cinta dirigida por Nia DaCosta y que traerá de vuelta a Larson en su papel de “Capitana Marvel”.

Park Seo Joon se está yendo a Los Angeles para hacer su debut en Marvel con la película The Marvels y no puedo estar más feliz por él pic.twitter.com/3dDovqcJFU — allie (@wookskang) September 3, 2021

Por el momento, se desconocen mayores detalles acerca del personaje que Park Seo Joon interpretará en The Marvels.

Park seo joon ya sale en el reparto de capitana Marvel pic.twitter.com/IPrlEw0s85 — CR (@Cecyrussell) September 3, 2021

La película tiene una fecha de estreno programada para el 11 de noviembre del 2022.

¿Quién es Park Seo Joon?

Park Seo Joon es un actor bastante popular gracias a todos los dramas que ha protagonizado, destacando algunos como Mama (2014), Kill Me Heal Me (2015), She Was Pretty (2015), Hwarang: The Poet Warrior (2016), Fight For My Way (2017), What’s Wrong With Secretary Kim (2018) o Itwaen Class (2020).

Ha ganado diversos premios de los Korea Drama Awards, MBC Drama Awards, Baeksang Art Awards, los Asian Awards y más por su trabajo en pantalla.

También ha aparecido en cintas como Midnight Runners (2017), Parasite (2019), Dream (2020) o Concrete Utopia (2021) y en 2022 se le verá en el género de los superhéroes con Marvel.