El número de automóviles en La Laguna crece casi 4 veces más que la población

luisar

Hoy, 3:06 pm

publicado por: Luis Reyes

Una visión muy cerrada de este organismo, no toma en cuenta la necesidad de usar el carro, se les olvida que no es por gusto, es por necesidad; es muy deseable que haya soluciones mágicas como las que dicen, pero mientras siga la inseguridad y los pésimos servicios públicos como el transporte, así como las distancias que se tienen que recorrer al no vivir en un rancho; pues estas buenas intenciones chocan con la realidad, como ejemplo las ciclovías de la colón que no tienen uso y están de adorno en perjuicio de la vialidad.

