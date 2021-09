Trabajé mucho con mi psicólogo para estar tranquilo: Juan Daniel tras el oro en Paraolímpicos Tokio 2020

México consiguió su primera medalla en el debut de Taekwondo en unos Juegos Paralímpicos, y el encargado de comenzar con esta historia en Tokio 2020 fue Juan Diego García luego de colgarse el oro en la categoría K44 menos de 75 kilos.

"Me siento muy contento, la verdad es que todo el trabajo que estuvimos haciendo durante todo este proceso, este oro es fruto de ello, estoy muy agradecido con todas las personas que estuvieron al pendiente de mí, no tengo palabras para describir todos los sentimientos que tengo ahora. Ser el primer mexicano en ganar una medalla en el para taekwondo, me llena mucho de orgullo, me siento muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me brindó y que supe aprovechar al máximo”, declaró García.

En su camino a lo más alto del podio, el taekwondoín mexicano pasó la primera ronda bye, y en la etapa de los cuartos de final venció con autoridad a Abulfaz Abuzarli de Azerbaiyán por 38-5.

En la semifinal se enfrentó al ruso Magomedzagir Isaldibirov, un combate cardíaco debido a que en los últimos segundos del tercer round el mexicano conectó los dos puntos que le dieron el triunfo ante el europeo. El marcador final fue 14-12 y con ese resultado García aseguraba mínimo la presea de plata.

Ya en la disputa por el oro, el deportista nacional se midió ante el iraní Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi, a quien venció con determinación y con un marcador final de 26-20.

"Sabía que iba a ser una final en la que no tenía que perder la cabeza, iba a ser de mucha inteligencia, no me tenía que relajar en ningún momento porque sabía que todo podía pasar, fui muy frío, estuve trabajando mucho con mi psicólogo el estar tranquilo y sobrellevar el combate", mencionó el taekwondoín.

Así, el taekwondo mexicano consigue su primera presea en el debut del ParaTaekwondo en los Juegos Paralímpicos, y para mañana podrían sumarse más preseas con Daniela Martínez y Francisco Pedroza.

Daniela Martínez, en la categoría K44 más de 58 kilos, se enfrentará en primera ronda a la francesa Laura Schiel, mientras que Pedroza, en K44 más de 75 kilos, debutará en esa misma instancia ante Mohamed Abidar de Libia.

Juan Diego estuvo acompañado por su entrenadora Jannet Alegría, la asesora motivadora y triple medallista olímpica, María del Rosario Espinoza, así como del Presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, el lagunero Raymundo González Pinedo.