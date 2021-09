Estados Unidos aceptará más de 50 mil evacuados de Afganistán

Alejandro Mayorkas dio a entender que la cifra podría aumentar, dependiendo de lo que calificó como una evacuación sin precedente.

En conferencia de prensa, Mayorkas afirmó que Estados Unidos ha recibido a más de 40, 000 personas provenientes de Afganistán desde la caída de Kabul el mes pasado.

Aproximadamente una cuarta parte de los que han venido son ciudadanos o residentes estadounidenses. Entre los demás, indicó el secretario, hay gente que consiguió visas especiales por haber ayudado a los efectivos de Estados Unidos o de la OTAN. También en ese grupo hay personas que han solicitado —pero no han recibido— esa visa y personas consideradas “vulnerables” bajo el régimen talibán.

En ese último grupo hay mujeres, menores de edad y miembros de la sociedad civil, señaló Mayorkas.

El funcionario, quien llegó a Estados Unidos desde Cuba como refugiado junto a su familia, se declaró orgulloso de la evacuación y manifestó que la cifra de aceptados podría superar los 50, 000.

Afirmó que todos los individuos que entran a Estados Unidos son sometidos a revisiones de antecedentes y exámenes en los puntos de entrada, donde se les practica la prueba de COVID-19 y se les ofrece una vacuna.

Afghan evacuees arrive at Naval Station Rota, Spain ⚓

“Our military & civilian volunteers will continue to work closely with our Spanish partners to ensure the people we are helping are treated with the utmost dignity & respect..." - Capt. David Baird, NAVSTA Rota CO. pic.twitter.com/cTx0QORu5A