El huracán 'Larry' amenaza con fuertes olas a las Antillas Menores

Los vientos máximos sostenidos de "Larry", que se prevé llegará a una categoría mayor, están cerca de los 150 kilómetros por hora (90 millas) con ráfagas más fuertes.

El centro del huracán se localizó hoy a las 11:00 EST (15:00 GMT) a 1, 750 kilómetros (1, 090 millas) al oeste del extremo sur de las islas de Cabo Verde (África) y a unos 2, 270 kilómetros (1, 410 millas) al este de las Islas Sotavento.

"Larry" se está moviendo hacia el oeste-noroeste a cerca de 26 kilómetros por hora (16 millas) y se espera un giro al noroeste para principios de la próxima semana.

El NHC pronostica que "Larry" se convierta durante los próximos días en un huracán mayor, es decir de categoría tres o más en la escala Saffir-Simpson, de un total de cinco, eso es con vientos superiores a los 178 kilómetros por hora (111 millas).

Los vientos con fuerza de huracán se extienden por ahora hacia afuera hasta los 45 kilómetros (30 millas) desde el centro del sistema y hasta los 240 kilómetros (150 millas) con fuerza de tormenta tropical.

EL NHC, con sede en Miami, prevé que las olas generadas por "Larry" lleguen el domingo a las Antillas Menores y advirtió que puede provocar peligrosas corrientes de resaca que ponen en peligro la vida.

La actividad de ciclones tropicales en la cuenca atlántica durante agosto pasado fue "por encima de lo normal" en términos de la cantidad de tormentas con nombre, huracanes y grandes huracanes, según el NHC.

Se formaron seis tormentas con nombre en la cuenca atlántica en este mes que terminó el martes, con tres de ellos convirtiéndose en huracanes y dos de ellos en grandes huracanes.

