Daniela Luján habla del reto que ha sido para ella encarnar a 'Gaby' en Una familia de diez

Durante varios años Daniela Luján ha interpretado a "Gaby" en la popular serie Una familia de diez. Se trata de una chica ingenua, pero no tonta, que ha sabido ganarse el cariño del público y es inolvidable gracias a su pregunta "¿Usted cree?".

"'Gabriela' es una niñota. Es una mujer ingenua, romántica y pone el amor por sobre todas las cosas; esa es su esencia, pero sí ha tenido una evolución al volverse madre del 'Ajolotito'.

"A este personaje le he tomado mucho cariño por toda la creación y el reto que significa dentro de esta ingenuidad y no encasillarla en que sea tonta. Es una chava funcional, ingenua, pero no tonta", comentó en entrevista vía Zoom.

Luján charló con El Siglo de Torreón del estreno de la sexta temporada de Una familia de diez y aclaró que, a diferencia de "Gaby", ella no desea volverse madre.

"Yo no quiero ser mamá. Creo que es un trabajo muy difícil y que hay que cuestionárselo bien si tienes los recursos emocionales, psicológicos y económicos para traer a un ser humano a esta vida.

"Creo que muchas veces simplemente es lo que sigue en el guion social, en este libreto que tenemos de nacer, crecer, reproducirte, morir y muchas veces no te lo cuestionas, entonces luego te topas con esta tarea que es bastante abrumadora y no sabes cómo resolverla; es una cuestión de vocación y decisión", relató.

Luján espera ansiosa la llegada de este domingo porque marcará el retorno de Una familia de diez en su sexta temporada.

"El 5 de septiembre a las 19:30 se estrenará. Estén atentos porque vienen cosas muy divertidas y mucho estrés para la familia, que, bueno, como saben, es lo que la ha caracterizado. Siempre tienen problemas, sin embargo, logran solucionarlos".

Según compartió la actriz, en esta próxima entrega se sabrá qué ocurrió con "Plutarco"(Ricardo Margaleff).

"Tienen que verla para saber qué pasó con 'Plutarco', dónde estaba, qué le ocurrió. Por eso y muchas cosas no se la pueden perder. También nacerá el hijo de 'Martina' y además les revelo que vienen nuevos invitados a quedarse en la casa".

Desde su hogar en la Ciudad de México, Daniela reveló las razones que le han dado el éxito al programa que encabeza Jorge Ortiz de Pinedo.

"Creo que este programa ofrece situaciones para toda la familia. Sirve mucho reírse, distraerse de los problemas. Todos los personajes están tan bien hechos que muchas personas en todos estos años han logrado identificarse con ellos", manifestó.

Por otro lado, Daniela aclaró que no planea alejarse de la actuación, como trascendió en algunos medios hace unas semanas.

"Voy a estudiar un diplomado para ser sommeliere. Déjenme primero hago mi diplomado y luego veo si me retiro o no, porque imagínense irme de la actuación sin saber ser sommeliere; la regaría bastante", sostuvo la joven.