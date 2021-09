Laisha Wilkins es señalada por AMLO en la mañanera

En la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador de el día de ayer, la actriz Laisha Wilkins fue señalada dentro del segmento "¿Quién es quién en las mentiras de la semana?", tan es así que fue acusada de atacar el gobierno que encabeza el Morenista.

Elizabeth García Vilchis dijo que la actriz de novelas como Soñadoras y Locura de amor comparte información errónea, "fake news" con el objetivo de demeritar la Cuarta Transformación.

La Mañanera is the new TvNotas. — Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) September 2, 2021

La propia Laisha publicó en su cuenta de Twitter el fragmento donde Elizabeth la menciona. Al video lo llamó, "¡Mamá, prende la tele!". Enseguida, en la misma red social, la artista se dirigió a AMLO, le dijo que ella nunca comparte datos incorrectos.

"Sí quiero aclarar señor presidente @lopezobrador_ que mi voz es ciudadana, que yo no comparto fake news, que nadie me paga ni da línea para defender y amar a mi país, que lo he hecho siempre y que lo seguiré haciendo", posteó junto a un emoji de la bandera de México. Laisha Wilkins arremetió ayer contra el tercer informe de gobierno del Morenista.

Sí quiero aclarar señor presidente @lopezobrador_, que mi voz es ciudadana, que yo no comparto fakenews, que nadie me paga ni da línea para defender y amar a mi país, que lo he hecho siempre y que lo seguiré haciendo. — Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) September 2, 2021

De acuerdo con la famosa, el Presidente retrató la realidad, pero de Dinamarca y no la de la República Mexicana. "Bueno, pues como vieron y escucharon vivimos en Dinamarca… y yo soy su Reina", redactó Laisha generando revuelo entre sus seguidores.

¡Mamá prende la tele! pic.twitter.com/ydPs3PvjnD — Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) September 2, 2021