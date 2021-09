Taxistas de Gómez Palacio se plantan afuera de la CTM

Por espacio de media hora, un grupo de taxistas del Sindicato Regional de Choferes y Rutas bloquearon la avenida Allende frente a las instalaciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Centro de Gómez Palacio para exigirle a la dirigente, Rosario Sáenz, no meterse en los asuntos del gremio.

Poco antes de las 12 del mediodía de ayer, los trabajadores al volante se estacionaron frente a las instalaciones de la CTM, ocasionando enojo entre los conductores y choferes de camiones, quienes se vieron en la necesidad de tomar rutas alternas ante el cierre de la avenida.

El dirigente del Sindicato, Santiago Alberto Antúnez, explicó que la inconformidad se originó tras el despido de ocho trabajadores del volante por faltas al reglamento, sin embargo Sáenz les ha exigido su reincorporación. "Quieren que los pongamos a trabajar otra vez pero eso no se puede porque son puros conflictos que nos provocan a nosotros", explicó el representante sindical, quien recordó que fueron dados de baja hace más de un año.

Ante tal negativa, el dirigente comentó que han sido sujetos de hostigamiento por parte de la dirigencia e incluso de autoridades federales. "Como ella es la representante de la CTM, tiene sus 'palanquillas', donde quiera la atienden, y los hostigados somos nosotros por autoridades de Transporte e incluso de instancias federales", dijo.

Añadió que el Sindicato ya no pertenece a la CTM, "querían que trabajáramos como ellos querían, no se vale que se quieran meter al interior de un sindicato", recalcó. El sindicato de Sitios y Rutas está conformado por al menos 200 trabajadores del volante, los cuales ya no forman parte de la Confederación. Con gritos e incluso a "huevazos", le exigieron a la dirigente no intervenir en los asuntos sindicales.

"Incluso a mí me han demandado seis o siete veces por supuestas agresiones", dijo Antúnez. De continuar los actos de hostigamiento aseguran que tomarán otras medidas. "Que nos deje en paz", pedían a gritos los taxistas que se unieron a la movilización.

Bloqueo

Manifestación.

* Fueron decenas de taxistas los que bloquearon la avenida Allende.

* Exigen a la dirigente que no interfiera en los asuntos del sindicato.

* Consideraron la movilización como una advertencia el bloqueo de la avenida.

* El bloqueo duró cerca de 30 minutos.