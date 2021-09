Trabajadores en México migran del outsourcing con menos salario

Por la reforma de subcontratación, se ha reconocido a 2.5 millones de trabajadores por sus patrones directos, sin embargo, el 23 % ha visto reducido su sueldo, según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Armando Leñero, director del Centro de Estudios del Empleo Formal, dijo que la transición al esquema de servicios especializados representa un costo adicional, que compensarán disminuyendo los salarios a más de 575 mil trabajadores.

Indicó que, en algunos casos, las compañías no notifican el esquema de sustitución patronal, con la idea de no transparentar la disminución en la prima de los trabajadores, lo que representa un riesgo no solo para los salarios, sino para la prestación de seguridad social.

Leñero explicó que el costo del empleo formal es alto, pues significa 35 centavos por cada peso nominal que se paga a un trabajador.

"La diferencia con esta reducción de los salarios es que en lugar de un peso ganado por los empleados, ahora son solo 70 centavos, y con ello se marca una diferencia importante", dijo.

Recordó que durante la pandemia por COVID-19 los patrones tuvieron que hacer recortes de casi el 20 % de sus colaboradores. Con estas modificaciones, indicó que se verá un menor crecimiento del empleo formal, sumado a los cerca de 300 mil empleos que aún se tienen pendientes por recuperar.

Dijo que otro desafío durante este plazo es cumplir con todos los requerimientos y evitar sanciones que pueden alcanzar hasta los 4.4 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

"Mucho ha dependido de la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para dar agilidad a las autorizaciones pendientes de los servicios especializados, cuyo proceso ha sido muy lento hasta ahora".