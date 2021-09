El Ayuntamiento de Lerdo evaluará pedir otro crédito para pagar a extrabajadores

El Ayuntamiento de Lerdo valora realizar nuevamente la petición de apoyo por parte del Congreso de Durango para que sirva de aval en el caso de un crédito para que el Municipio pueda resolver el problema de la deuda con extrabajadores que ganaron el laudo laboral.

El alcalde Homero Martínez Cabrera mencionó que es necesario terminar con el problema de los extrabajadores de Lerdo "y quitarse ese lastre, sobre todo, de los salarios caídos que por años se han incrementado", dijo.

"Vimos contrastes (en el caso de los diputados de Morena) porque la legislatura que acaba de terminar decían que había una política de no endeudamiento y que no autorizaba nuevos créditos y acaban de autorizar un refinanciamiento de 7,800 millones como en tres horas antes de que terminara la legislatura", dijo el alcalde. Consideró que son de los casos incongruentes porque los diputados de Morena tenían mayoría y pudieron rechazar el refinanciamiento. "No todos votaron a favor pero fueron raras las abstenciones y muy seguramente por el proyecto político que encabezan pero bueno hoy en día estaremos haciendo las valoraciones y platicando con el nuevo titular que quede al frente de la presidencia de la Comisión de Hacienda", dijo.

En junio de este año, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Durango no avaló la solicitud de crédito que buscaba obtener el Ayuntamiento de Lerdo de hasta 144 millones de pesos que pretendía Lerdo destinar al pago de extrabajadores municipales que ganaron un laudo laboral por cuyos derechos pelean desde hace 14 años. Obtener el aval de la Comisión de Hacienda para el Ayuntamiento de Lerdo era importante para la administración porque solo así podría contraer una deuda de ese tamaño a través de un crédito bancario por un periodo mayor al que resta a la actual administración, que sería por 30 años.