Docentes vuelven a protestar en Torreón por el pago de su ahorro

Entre chiflidos, gritos y amontonamientos, maestros y maestras de la sección 35 del SNTE en la región Lagunera reclamaron por segundo día consecutivo el pago de su ahorro en las instalaciones del Eriazo del Norte de Torreón. Acusaron a líderes sindicales de falta de transparencia y de incumplir con el calendario por orden alfabético que se anunció para la entrega del recurso en efectivo que, en promedio, es de 15 mil pesos por persona.

Antier estaba programado el pago para docentes con apellido paterno que iniciara con la letra S, pero a las 7 de la tarde y después de que llevaban varias horas formados les informaron que se había terminado el dinero. Ello desató la molestia del magisterio y se generó un bloqueo en un tramo del periférico Raúl López Sánchez. Para que finalizaran la protesta, que dejó congestionamiento vial, el SNTE hizo el compromiso de que ayer les harían el pago a las 12 del mediodía y bajo turnos que se entregaron ayer mismo.

Los docentes estuvieron puntuales; incluso minutos antes ya había una larga fila afuera del Eriazo. Cuando se abrieron las puertas del acceso principal se amontonaron y algunos empezaron a gritar "¡Con el turno en la mano!", "¡Solo los que traen turno, enseñen su turno!".

Quienes traían su ficha pasaron a una techumbre, donde tomaron asiento para esperar por su pago. Los chiflidos comenzaron porque pasaban de las 12:30 horas y todavía no comenzaba el operativo de la entrega del recurso.

Las inconformidades vinieron porque ayer jueves 2 de septiembre estaba programado el pago para las personas con apellido con letras T, U, V, W, Y y Z.

A ellos les informaron que no les pagarían y que se pospondría la entrega hasta nuevo aviso, ya que se atendería el rezago de antier. Sin embargo, los docentes no quedaron conformes y surgieron los reclamos. "Deben pagarme porque a mí me tocaba hoy, ¿hasta cuándo nos van a pagar?, queremos una solución. Nos toca hoy, ¿cómo vamos a venir otra vez?, ¿nos van a dar un permiso para dárselo a nuestros directores? Venimos de comunidades, venimos de lejos, siempre pasa lo mismo", dijo un maestro.

Señalaron que las órdenes de pago debieron haberse cobrado el pasado 15 de agosto, pero que acudieron a las sucursales bancarias y les informaron que había insuficiencia de fondos en la cuenta.

HUBO CAOS POR EL RETRASO

"Y luego nos dan un calendario para pagarnos, el día de hoy (ayer) nos deben pagar al último grupo de maestros que tenemos apellido que inicie de la T a la Z; nos están diciendo que no nos van a pagar a nosotros, que nada más a los que quedaron pendientes del día de ayer (antier) y a nosotros no nos dan fecha. Es una falta de transparencia, ya estamos hartos y cansados, no se nos da informe de absolutamente nada por parte del secretario general, Jorge Fernando Mora Garza", dijo una docente.

Se trata de una partida que se compone de un porcentaje que se comenzó a descontar desde el 30 de julio de 2020 al trabajador, así como de una aportación del Gobierno federal que durante un año está generando intereses. Los manifestantes indicaron que incluso la segunda quincena de agosto les comenzaron a descontar el primer pago para el siguiente año. Finalmente y ante la presión de los docentes se entregaron alrededor de 100 turnos a quienes tenían las letras de la T a la Z. La entrega de las fichas se hizo entre amontonamientos, pues todos querían alcanzar.

"Es que la raza se alebrestó, el maestro es tranquilo, resistente, ordenado, pero no les pegues en su orgullo porque entonces sí. Por eso se hizo el caos, porque a estos representantes sindicales les faltó atención, vamos a ver si cumplen su palabra estos cab… Porque para eso se las gastan, si les hacen una auditoría, ande… Esto nos lo debieron haber pagado la primera quincena de agosto y ya estamos en septiembre y no nos pueden pagar el ahorro. Esto es la eficiencia de la ineficiencia, así están acostumbrados a tratar al maestro, son abusones", expresó la maestra María Elena, que estaba a la espera de su pago y que tiene 40 años de servicio.