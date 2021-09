'Los años pasan y ellos no aparecen', lamenta María del Pilar a una década de buscar a su familia

Este mes se cumplen 10 años de que María del Pilar Herrera desconoce el paradero de sus dos hijas, su yerno y su nieta. Entre lágrimas, visiblemente cansada y con la mirada triste, la mujer de 73 años de edad dice que está muerta en vida. Ante la inercia de las autoridades, decidió actuar por su propia cuenta y aunque ha buscado respuestas, verdad y justicia, los resultados han sido nulos.

"Yo les exijo justicia, justicia, que hagan algo por mí, por mis hijos, que me los busquen, yo le pido a mi Dios que vivos o muertos pero que yo sepa dónde están, en verdad estoy muerta en vida, me dejaron destrozada, los años pasan y ellos no aparecen", expresó mientras sostenía un cartel con la fotografía de sus cuatro seres queridos y con la leyenda de: "Los seguimos buscando hasta encontrarlos. ¡Ayúdanos!".

Rosa Isela y María Guadalupe Hernández Herrera así como Vannesa Vianey Valladolid Hernández y Víctor Manuel Pinales Gámez desaparecieron el 15 de septiembre de 2011. Se los llevaron cuando estaban en su domicilio, ubicado en la colonia Las Brisas, en el sector poniente de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

"Estaban en su casa cuando se los llevaron y desde entonces yo los ando buscando. Me he ido en caravanas a buscarlos a Piedras Negras con los demás compañeros, los voy a seguir buscando aunque la vida se me vaya en ello", dijo María del Pilar y rompió en llanto.

La mujer es viuda y dice que su esposo falleció un mes antes de que se reportaran las desapariciones. María del Pilar vive en Torreón y se quedó a cargo de Víctor Everardo y Alondra Guadalupe de 20 y 15 años e hijos de María Guadalupe y Víctor Manuel.

"Me ven llorando y me dicen: 'Mi pila, no llores, échale ganas, hay que salir adelante' y pues por ellos y con la ayuda de Dios he podido seguir de pie".

Actualmente, doña "Pila" es integrante del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida) y si alguna persona tiene información sobre el paradero de su familia, puede comunicarse de forma anónima a los teléfonos 871-298-1305 y 871-475-0677. "Están los teléfonos para que hablen las personas que los vean, que los reporten por favor. ¡Escúchenme!, me siento destrozada, estoy seca por dentro".

MILES DE DESAPARICIONES EN COAHUILA

En Coahuila, se tiene un registro histórico de 4,045 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en su versión pública. De dicha cifra, 3,021 personas están reportadas como desaparecidas, 404 personas están como no localizadas mientras que 202 son personas localizadas sin vida y 418 personas localizadas con vida.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) señala que los datos publicados en el sitio de Internet: versionpublicarnpdno.segob.gob.mx pueden variar dado que la información contenida en el RNPDNO está en proceso de actualización por parte de la Federación y de los Estados.

Incansable

