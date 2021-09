¿Cómo será la apertura de la Feria de Torreón?

Todo está listo para que la Feria de Torreón abra sus puertas hoy con el objetivo de llevar diversión a los laguneros siguiendo las medidas sanitarias contra la propagación de COVID-19.

Ricardo Ruiz Ávila, director de la feria, comentó a El Siglo de Torreón que han cuidado hasta el más mínimo detalle para ofrecer una, "Gozadera segura", tal y como dice su reciente eslogan.

"Ya el día de hoy tendremos nuestra magna inauguración. La entrada será de 10 pesitos. Sabemos que estamos en pandemia por lo tanto tendremos controles de seguridad.

"Los laguneros ya sabemos cuidarnos, será necesario usar siempre cubrebocas y tendremos estaciones de gel antibacterial por todos lados", comentó.

Ricardo dio a conocer que el tradicional corte del listón de inauguración tendrá lugar a las 8:00 de la noche.

"Esta vez no haremos el habitual recorrido de la Expo con el fin de que no se aglomere la gente. Tras el corte, iremos al Teatro Alberto Mayagoitia para tener la coronación de la reina Paulina I. Únicamente podremos tener 600 personas en el teatro y no las mil 200 que caben", informó.

La fiesta lagunera, según dijo Ruiz Ávila, contará con el circo sobre hielo The Greatest Circus Show y el segmento Villa México. Coahuila será el estado invitado. En cuanto a los conciertos, Guillermo Ruiz Ávila mencionó que se llevarán a cabo con protocolos sanitarios y confirmó la presencia de Invasores de Nuevo León, MC Davo, Remmy Valenzuel, Cardenales de Nuevo León y Santa Fe Klan, quien actuará esta noche ante sus fans de la Comarca.