¿Cuánto vale la vida?, el filme que plasma lo que ocurrió en el 9/11

"¿Cuánto vale la vida?", es la pregunta que el abogado Kenneth Feinberg tuvo que hacerse para determinar de cuánto sería la compensación que recibirían las familias de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Esa pregunta da título a la cinta que este viernes -3 de septiembre- llega a Netflix siguiendo la travesía de Kenneth hace casi 20 años, pero que para la directora Sara Colangelo resulta actual en un escenario marcado por la pandemia del COVID-19.

"Es una bendición que estemos estrenando justo antes del 20 aniversario del atentado, después de que la guerra de Afganistán ha terminado y también durante el Covid-19 porque ha habido una gran discusión, desafortunadamente, sobre cuál es el valor de la vida a través del Covid ", dice.

"¿Cómo le pones dólares y centavos a la vida de la gente en una era como esta? Espero que en 2020 de cierta forma tenga un mayor punto el ver lo que encontraremos en el filme", señaló.

Colangelo dirige a Michael Keaton (Feinberg) como protagonista del largometraje que fue presentado en 2020 en el Festival de Cine de Sundance a partir de un guion de Max Borenstein, un trabajo que a diferencia de otros no se centra en el atentado en sí sino en sus consecuencias.

En el llamado "9/11" miles de personas murieron o resultaron heridas cuando los atentados terroristas -presuntamente cometidos por la yihadista Al Qaeda- destruyeron los dos edificios del World Trade Center (conocidos como Torres Gemelas) y dañaron el Pentágono (Departamento de Defensa de los Estados Unidos), momento que fue también un antecedente de la guerra de Afganistán.

"Cuando supe por primera vez de la película y que era sobre este hecho, para ser totalmente honesta no estaba segura de querer hacerla porque creo que era un tema muy pesado, pero al leer el guion de Max pensé que era un material interesante en un ángulo del que no había escuchado antes", relata la cineasta.

"Pensé que era un nuevo territorio para explorar como directora, pero también ofrecería a las potenciales audiencias una mirada interna al trabajo de compensación del que no muchos saben y que fue interesante. Fue realmente fascinante por el problema moral que es cómo esta masa y el cálculo de dólares y centavos choca con la emoción del 9 de septiembre y el corazón roto de miles de familias".

Los protagonistas del filme. Michael Keaton encabeza el elenco de "¿Cuánto vale la vida?", que incluye a actores como Tate Donovan, Amy Ryan, Stanley Tucci y Laura Benanti, entre otros.

Para la cineasta fue maravilloso trabajar con el nominado al Oscar, relata que ambos tenían la misma perspectiva de lo que buscaban con el largometraje.

"Lo que fue realmente fascinante acerca de Michael es que cuando nos conocimos él me dijo 'no quiero ser el héroe de la historia, no quiero ser enaltecido o que me pongan en un pedestal, esta película tiene que ser sobre las familias de las víctimas'", comparte.

"Eso fue algo muy inteligente que dijo, muy sensible y que yo también compartía. Es maravilloso y le puso mucha investigación a la película, se encontró con el real Kenneth, hablaron y eso fue una influencia para él".

Pero además del trabajo de Keaton, las historias de quienes realmente estuvieron en el lugar de los hechos forman parte de la película gracias a los testimonios que recibió durante el casting.

La cineasta relata que muchos actores de Nueva York que llegaron a audicionar le contaron sus historias pues estuvieron en el rescate o trabajaron como bomberos o policías en aquel momento.

"Una de las cosas que fue tanto de alegría como realmente triste es que hice mucha investigación sobre la vida de las personas y las pérdidas y te rompe el corazón, pero fue un paso importante para mí para explorar todas las emociones detrás de eso, estos últimos momentos que la gente tuvo con miembros de su familia y como reflexionaba sobre ello realmente me movió", explica.

"De las partes más hermosas de la película es que trabajamos con muchos neoyorquinos que estuvieron envueltos en la tragedia y eso tiene un gancho emocional al contar la historia".