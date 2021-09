'Se siente bien hacer el mal', dice Patricia Azán voz de 'Eric Cartman' en su visita a La Laguna

La voz del irreverente 'Eric Cartman' de South Park, se hizo presente en El Siglo de Torreón con la visita de la actriz de doblaje cubana Patricia Azán, quien se encuentra en La Laguna para un evento dedicado al anime y los cómics, el cual se realizará el fin de semana en Torreón y Gómez palacio.

Desde hace años, Azán se dedica de lleno a la carrera de doblaje, no sólo en series de televisión, sino también para comerciales, documentales y todo lo que implique el doblar cualquier idioma al español, según comentó en entrevista a esta casa editorial.

Los inicios de la carrera de Patricia se vivieron en el teatro tras mudarse de España a los Estados Unidos, empezando en este ámbito con el idioma inglés y más tarde pasó a especializarse en el español al conocer a la maestra Teresa María Rojas.

El teatro llevó a Azán al mundo del doblaje y pese a las diferencias que existen entre un medio y el otro, respecto a cómo se percibe entre el público, poco a poco comenzó a tomarle gusto al doblaje.

A pesar de que muchos de los personajes a los que Patricia presta su voz son considerados 'villanos' como 'Vicky' de Los Padrinos Mágicos, 'Himiko Toga' de My Hero Academia y el más conocido 'Eric Cartman' de South Park, ella dice ser el lado opuesto a estos, identificándose más con 'Kyle Broflovski', pero disfrutando a través de los antes mencionados lo que no puede decir en la vida real.

"Yo diría como que me encasquetan en ellos (los villanos) porque se me dan bien, pero yo diría que de todos los personajes de South Park con el que más yo me identifico es con Kyle, la voz de la razón (...) Pero de alguna manera u otra, el ir a todo lo opuesto me resulta como 'sabroso', porque esa no es mi esencia, entonces todas esas cosas que yo no viviría o diría en la vida real, pues lo puedo decir a través de todos estos personajes (...) Se siente bien hacer el mal".

Patricia Azán estará presente este fin de semana en el evento SuperCon que se realizará el sábado en el Club de Leones de Torreón y el domingo en las instalaciones de la Feria de Gómez Palacio.