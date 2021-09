Padres de familia piden a Ayuntamiento de Torreón terminar obra en secundaria para regreso a clases

Padres de familia de la escuela secundaria Profr. Eliseo Mendoza Berrueto del fraccionamiento Latinoamericano de Torreón colocaron una lona al exterior del plantel para pedir al alcalde Jorge Zermeño que se concluya la remodelación de los sanitarios pues quieren que sus hijos e hijas regresen a las clases presenciales.

La obra está a cargo de la Dirección municipal de Obras Públicas y según el director de la escuela, Gerardo Joel García Montenegro a mediados de julio de este año se autorizaron los trabajos con plazo de un mes por lo que no interferirían con el arranque del nuevo ciclo escolar 2021-2022 en modelo híbrido.

“El problema es que la obra, por cuestiones burocráticas se detiene alrededor de tres o cuatro semanas y al momento todavía le falta bastante y pues el descontento de los padres es entendible porque pues no hay fecha para que sus hijos regresen a clases. Ellos hicieron demolición y quedó deshabilitado el 100% de los sanitarios por lo cual es imposible laborar”, dijo. Por la mañana, la secundaria tiene una matrícula de 470 alumnos mientras que en el turno vespertino, la escuela de educación secundaria técnica brinda atención a 310 estudiantes. García Montenegro indicó que el plantel es de alta demanda y que aproximadamente el 98% de los padres y madres de familia han avalado las clases presenciales, al igual que la plantilla docente.

La presidenta de la Asociación de padres de familia, Rosa Guadalupe Barboza expresó que el descontento es debido a que los sanitarios deben estar funcionales para que los alumnos puedan retornar a las aulas. “Opté por poner una lona para ver si así nos hacían más caso las autoridades y que los niños puedan asistir a sus clases. El ciclo pasado esta escuela fue piloto y funcionó bien, estuvieron viniendo de forma alternada, es que no es lo mismo que estén en presencial a en línea”, añadió.

En su intervención, Ruth Mireya Montenegro Maldonado, supervisora de la zona escolar 505 comentó que en la actualidad se cuenta con dos sanitarios portátiles para el personal administrativo por lo que serían insuficientes si los alumnos regresan en este momento a la escuela. Este jueves se reunieron en la escuela, autoridades municipales, educativas y padres y madres de familia para abordar el tema.

Según el Portal de Transparencia del ayuntamiento de Torreón, el mantenimiento de los sanitarios tiene un costo de 321 mil 462.67 pesos y se realiza con recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem). El estatus está en proceso con un 10 por ciento de avance. El inicio de la obra está marcado el 16 de agosto y la concusión el 11 de noviembre del año en curso.

El director municipal de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho indicó que el constructor está cumpliendo en tiempo y forma pero que ante el posible de inicio de clases presenciales en esta escuela, se hizo el compromiso de acortar el tiempo a la mitad del contrato sin demeritar la calidad de los trabajos. También se planteó la posibilidad de adecuar sanitarios móviles, sin embargo, la coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Estela Rentería Medina dijo que esto deberá consultado con la Secretaría de Salud del estado. Por ahora, indicó que la escuela se mantendrá con clases en línea.

La funcionaria admitió que hubo mala comunicación pues los sanitarios de esta secundaria que estuvo dentro del programa piloto el ciclo escolar pasado ya habían sido rehabilitados por parte del Gobierno de Coahuila.

“Esta escuela ya estaba rehabilitada, ya tenía los baños rehabilitados y bueno pues el hubiera no existe, ya se hizo este trabajo doble porque ya el estado había rehabilitado los baños, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, sino que hasta que ya estuvieron desmantelados los baños a mí me avisan pero afortunadamente a partir de este ciclo escolar hemos estado fortaleciendo más la comunicación.

Esta escuela fue piloto por eso digo que ya estaban rehabilitados los baños. A los directores les pido que estemos en comunicación, ustedes están conscientes de que esta escuela ya estaba trabajando y que los baños ya estaban funcionando, vamos a fortalecer para que no se vuelva a dar esta situación”, agregó.

Pero la supervisora de la zona escolar 505 intervino y señaló que el estado rehabilitó los sanitarios pero que el Municipio presentó la obra completa. “Sí lo teníamos bien, (los sanitarios) funcional, pero tenía 20 años, el director hace una solicitud al Municipio, tiene buena respuesta y por supuesto que nosotros los directivos aceptamos gustosos porque nos van a rehabilitar todas las paredes, todos los muros, las mamparas, nos los van a dejar nuevos. Sí estaban funcionales pero aquí la obra nos los van a dejar nuevos aunque sí el retraso fue importante porque a nosotros nos dijeron que no iba a afectar la fecha de la entrada de alumnos”, concluyó.