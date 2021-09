¡Siguen haciendo historia!; BTS entra al Salón de la Fama de Guinness World Records 2022

Descritos por la entidad de logros globales, como un grupo que se esfuerza de manera constante con excelencia, así como al resaltar su sonido alegre, los cuales son factores que los han colocado entre los favoritos del mapa internacional.

THE BOYS ARE IN THE BOOK

Congratulations to @bts_twt who have a spread in the upcoming #GWR2022 book!

After breaking countless records throughout 2021, they have also cemented their place in the Guinness World Records Hall of Fame