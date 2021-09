El Comité Municipal de Salud acuerda realizar Feria 2021 en Francisco I. Madero

Con la votación de la mayoría de los integrantes del Comité Municipal de Salud, se determinó llevar a cabo la Feria 2021 en el municipio de Francisco I. Madero, aunque todavía falta la autorización del Subcomité Regional de Salud.

Hay que resaltar que en años anteriores el evento iniciaba la primera semana del mes de septiembre y se “empataba” con los festejos del Día de la Independencia de México, pero se pudo conocer que en esta ocasión todavía no se define la fecha, ya que se están poniendo de acuerdo con el particular que se hará cargo de la realización del evento, pues no se encargará el Municipio.

Lo decisión se tomó en la reunión extraordinaria del comité local, la cual que se llevó a cabo la mañana de este jueves, a fin de discutir, evaluar y decidir acuerdos sobre la realización de la Feria.

La jefa de jurisdicción sanitaria número VII, María del Rocío Quiroz, expuso los posibles riesgos, restricciones sanitarias e hizo una evaluación de la situación actual, que impera en Madero con el comportamiento de la pandemia.

Posteriormente se presentó el proyecto denominado "Protocolos COVID-19 feria 2021" con las restricciones establecidas adaptables conforme a las necesidades de cada municipio, dentro de la cual se contempla la asistencia de personas al 50 por ciento de número limitado de juegos mecánicos, limpieza de éstos cada que sean utilizados, además de los protocolos ya conocidos en el acceso a la feria como lo es el uso de cubrebocas, gel antibacterial y toma de temperatura.

Al finalizar la presentación del proyecto se sometió a la votación de los integrantes del comité, en donde se pudo conocer que fue con 28 integrantes a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, es decir aproximadamente el 60 por ciento, de los asistentes se pronunció a favor de la realización de la Feria.

A la reunión asistió el alcalde Jonathan Avalos Rodríguez, quién respetó la decisión del Comité de Salud Municipal y se comprometió a que personal de la Administración se encargará del cumplimiento del protocolo sanitario.

Cabe mencionar que se presentará al Subcomité Regional de Salud la solicitud para la realización del evento, en donde se determinará si se realiza o no el proyecto de la Feria Madero 2021.