'Dile que me traiga hermano, dile al Solari'; la petición de Jonathan dos Santos a Memo Ochoa

Jonathan dos Santos aclaró que por el momento ser jugador del América no es una opción en su carrera.

Durante el cierre de preparación de la Selección Mexicana en el estadio Azteca, Guillermo Ochoa y Jonathan dos Santos grabaron un video sobre un posible interés en jugar para Las Águilas.

"Mira ahí está tu nuevo equipo atrás" dijo Ochoa y Jonathan respondió "Dile que me traigan hermano, dile al Solari".

Ya está convenciendo Guillermo Ochoa a Jonathan Dos Santos para que venga al @ClubAmerica. pic.twitter.com/izrkXNmPHQ — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) September 2, 2021

El menor de los Dos Santos publicó en su cuenta de Twitter que no piensa en irse del LA Galaxy, donde este año termina su contrato.

de los escenarios para mi , sigo a la espera de que el LA galaxy me haga una oferta. Esta claro que si no se da tendré que irme por muy doloroso que sea. PD. No se tomen todos los comentarios tan seriamente, memito y yo sólo estábamos bromeando ;) Saludos! — Jonathan Dos Santos (@jona2santos) September 2, 2021

"Hasta ahora no he hablado formalmente con ningún club, sigo a la espera de que el LA Galaxy haga una oferta", escribió. Él entiende que en caso que el club angelino no lo haga tendrá que salir, "por más doloroso que sea".

"Memito y yo sólo estábamos bromeando", especificó.