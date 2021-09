¿Raúl Jiménez jugará ante Costa Rica y Panamá?; Gerardo Torrado insistirá a la FIFA

La Federación Mexicana de futbol no se quedará con los brazos cruzados en el caso de Raúl Jiménez y la negativa del Wolverhampton de cederlo a las eliminatorias mundialistas en esta Fecha FIFA. Gerardo Torrado, director deportivo de la FMF, mencionó que presionarán en FIFA y en donde deba hacerse, para que este tema no se repita, porque se tiene todo el derecho de tener a estos futbolistas. "Llegaremos a las últimas instancias con la FIFA, queremos que el Tata [Gerardo Martino] tenga a todos los jugadores que él convoque y los clubes están obligados a cederlos y si no se logra, —como fue con Raúl Jiménez—, hay sanciones que se pueden dar".

La FMF anunció que Jiménez no estará en el juego contra Jamaica, dejando los de Costa Rica y Panamá en el aire, debido a la iniciativa del gobierno británico de no ceder a futbolistas que tengan que viajar a países marcados en rojo en temas de COVID. Torrado, junto a Luis Pérez, técnico de la Sub-20, presentó el torneo Revelations Cup Celaya 20-21, en el cual participarán las selecciones Sub-20 de Brasil, Colombia, Estados Unidos y México.